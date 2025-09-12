अब रायपुर में आयोजन करना नहीं होगा आसान, 4 विभागों से लेनी होगी NOC, फिर होगा प्रोग्राम
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2919872
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

अब रायपुर में आयोजन करना नहीं होगा आसान, 4 विभागों से लेनी होगी NOC, फिर होगा प्रोग्राम

Raipur News-रायपुर में अब किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन के लिए नगर निगम से अनुमति लेनी होगी. किसी भी तरह के आयोजन की अनुमित देने का अधिकार नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम आयुक्त को सौंपा है. आयोजन करने से 7 दिन पहले आवेदन करना होगा.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 12, 2025, 11:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब रायपुर में आयोजन करना नहीं होगा आसान, 4 विभागों से लेनी होगी NOC, फिर होगा प्रोग्राम

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के रायपुर में अब किसी भी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए नगर निगम की अनुमित लेनी होगी. नगर निगम के अनुमति के साथ-साथ आयोजन करने के लिए 4 विभागों की ओर से नो-आब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना भी अनिवार्य होगा. किसी भी आयोजन को करने से 7 दिन पहले इसके लिए आवेदन देना होगा. रैली, जुलूस, आयोजन, पंडाल अनुमति देने का अधिकार नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम आयुक्त को सौंपा है.

अधिकारियों की भी होगी नियुक्ति
रायपुर नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप ने अलग-अलग कार्यक्रम के आयोजन के अधिकारियों की भी नियुक्ति की है. किसी भी रैली या जुलूस के लिए इच्छुक व्यक्ति और संस्था को निगम मुख्यालय कक्ष 3036 या 311 में संपर्क करना होगा. इसके लिए निगम के उपायुक्त मोनेश्वर शर्मा को नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी प्रेरणा अग्रवाल को नियुक्त किया गया है. 

जोन कार्यालय से मिलेगी अनुमति
वही सार्वजनिक खेल मैदान, पंडाल और अस्थायी संरचना की अनुमति लेने के लिए संबंधित जोन कार्यालय के जोन कमिश्वर को अधिकृत किया गया है. इसके लिए इच्छुक लोग अपने क्षेत्र के जोन कार्यालय में जाकर अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं. निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनुमति लेने के लिए न्यूनतम 7 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

4 विभागों की NOC 
साथ ही आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही जमा करना होगा और इसके साथ 4 विभागों के अनापत्ति प्रमाणपत्र भी संलग्न करना आवश्यक है. राजस्व विभाग (अनुविभागीय दंडाधिकारी), पुलिस विभाग (थाना प्रभारी), होमगार्ड/अग्निशमन विभाग (जिला सेनानी), विद्युत विभाग (कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता) इन सभी से NOC संलग्न करना जरूरी है. 

यह भी पढ़ें-अब ESI के दायरे में आएंगे निजी स्कूल, प्राइवेट शिक्षकों को मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsraipur newscg latest news

Trending news

chhattisgarh news
अब रायपुर में आयोजन करना नहीं होगा आसान, 4 विभागों से लेनी होगी NOC, फिर होगा
ujjain politics
राहुल गांधी के नाम पर आपस में भिड़े कांग्रेसी, दो गुटों में असली-नकली की लड़ाई!
bhopal mppsc
कौन है देवाशुं शिवहरे, सरकारी अधिकारी रहते हुए टॉप किया MPPSC,पढ़िए सफलता की कहानी
MPPSC 2024 final result
Success Story: कौन है MPPSC 2024 के महारथी? जानिए टॉपर हर्षिता और ऋषभ की कहानी
mp news
मुस्लिम समाज ने मांगा मंत्री-विधायक का इस्तीफा, नफरत फैलाने का लगाया आरोप, जानिए
MPPSC 2024 final result
MPPSC 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी, 110 पदों पर चयन; देखिए पूरी लिस्ट
bilaspur high court
अब ESI के दायरे में आएंगे निजी स्कूल, प्राइवेट शिक्षकों को मिलेगा इन सुविधाओं का लाभ
mp news
'जॉली एलएलबी 3' पर संकट,रिलीज से पहले कोर्ट पहुंची फिल्म,HC ने 8 लोगों को भेजा नोटिस
mp news
ग्वालियर की सड़कों में है 'सुरंगों का जाल'! एक बार फिर धंसी सड़क, निकली गहरी सुरंग
Indore to Dubai flight fare
भारत-पाक मैच का असर! सातवें आसमान पर हवाई जहाज, जानिए इंदौर से दुबई का किराया
;