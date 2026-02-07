रायपुर रेलवे स्टेशन की नई इमारत होगी हाईटेक, भीड़ पर हर पल रहेगी नजर, AI का होगा इस्तेमाल

Raipur Station New Building: रायपुर रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का काम फिलहाल तेजी से चल रहा है. बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक होगी, जिसे एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. स्टेशन में भीड़ पर हर पल कैमरे की नजर रहेगी, इसके लिए एआई कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, रायपुर स्टेशन की नई इमारत में कुल 550 अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, जबकि यहां 120 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानि एआई वाले कैमरों को भी फिट किया जाएगा, ताकि भीड़ की हर स्थिति पर नज रहेगी.

लोकेशन कंट्रोल रूम

रायपुर रेलवे स्टेशन की नई इमारत में एक लोकेशन कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जहां से कैमरे प्लेटफॉर्म, आने जाने वाले रास्ते, ओवरब्रिज के साथ-साथ वेटिंग एरिया में भी लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखेगा. इसके अलावा एआई कैमरों में सबसे अहम बात यह होगी कि जैसे ही किसी भी स्थान पर तय सीमा से ज्यादा भीड़ होगी तो यह तुरंत ही कंट्रोल रूम में अलर्ट जारी कर देंगा. इसके अलावा अगर स्टेशन परिसर में 2 घंटे से ज्यादा समय तक कोई भी संदिग्ध सामान पड़ा रहेगा तो भी अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, ताकि तुरंत ही उस सामान की जांच होगी और उसके बाद एक्शन होगा.

कंट्रोल रूम से स्टेशन परिसर में तैनात जवानों निर्देशित किया जाएगा, रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि भीड़ की संख्या को कवर करने आने जाने में सही व्यवस्था बनाए रखने में यह सभी सुविधाएं इस्तेमाल हो रही हैं, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी. रायपुर रेलवे स्टेशन में अभी 55 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन नई बिल्डिंग को और भव्य किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा पर विशेष फोकस रहेगा.

छत्तीसगढ़ में होगा विस्तार

बताया जा रहा है कि रायपुर रेलवे स्टेशन की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ की दूसरी स्टेशनों का भी विकास किया जाएगा, जहां अन्य बड़े और व्यस्त स्टेशनों पर भी इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी. स्टेशनों को एआई कैमरों को फेस रिकग्निशन और ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट सिस्टम लैस किया जाएगा. इसके लिए भारतीय रेलवे की तरफ से काम किया जा रहा है.

