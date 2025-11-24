Advertisement
रायपुर रेलवे स्टेशन पर होगी सख्त निगरानी, ID कार्ड से होगी वेंडरों की पहचान, क्यों लिया यह फैसला

Chhattisgarh News: रायपुर रेलवे स्टेशन पर अब वेंडरों की पहचान आईडी कार्ड से होगी, केवल उन्हीं को स्टेशन परिसर में एंट्री मिलेगी, जिनके पास आईडी कार्ड होंगे.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 24, 2025, 04:37 PM IST
रायपुर रेलवे स्टेशन पर होगी सख्ती
Raipur Railway Station Vendors: रायपुर रेलवे स्टेशन पर वेंडरों को लेकर भी अब सख्ती बरती जा रही है. बताया जा रहा है कि यहां अवैध वेंडरों की रोकथाम के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके लिए रायपुर रेलवे स्टेशन में वेंडरों को स्कैनर आईडी कार्ड दिए जाएंगे, ऐसे में स्टेशन परिसर में केवल उन्हीं को एंट्री मिलेगी, जिनके पास आईडी कार्ड होंगे, जिसके पास कार्ड नहीं होगा उसे स्टेशन पर एंट्री नहीं मिलेगी, वहीं आईडी कार्ड पर स्कैन की व्यवस्था होने से पूरी जानकारी भी जल्द से जल्द मिल जाएगी, जिससे अवैध वेंडरों पर रोक लगेगी. 

रायपुर स्टेशन पर होगी सख्ती 

रायपुर रेलवे स्टेशन पर पूरी सख्ती रखी जाएगी. क्योंकि स्टेशन पर फिलहाल करीब 120 वेंडर लाइसेंस प्राप्त हैं, लेकिन इनके बीच अवैध वेंडरों की भीड़ लंबे समय से परेशानी का कारण बनी हुई है, रेलवे प्रशासन ने साफ किया है कि ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति खाद्य सामग्री बेचते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा. इसी तरह नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकृत वेंडरों पर भी कार्रवाई की जाएगी, यात्री सुविधा और स्टेशन की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए स्पॉट चेक बढ़ाए जाएंगे और मोबाइल ऐप के जरिए मिलने वाली शिकायतों का तत्काल निवारण किया जाएगा. 

विवाद भी हो चुके 

बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले स्टेशन में वैध और अवैध वेंडरों के बीच मारपीट की घटना सामने आई थी, बताया गया कि एक अवैध वेंडर खाद्य सामग्री बेचते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद पेंट्रीकार कर्मचारी के बुलाने पर वह ट्रेन में चढ़ गया और विरोध होने पर विवाद इतना बढ़ा कि हाथापाई तक की नौबत आ गई,इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने वेंडरों पर निगरानी और कड़े नियम लागू करने की तैयारी तेज कर दी है. 

बता दें कि रायपुर छत्तीसगढ़ के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में शामिल है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही होती है, जिससे यहां यात्रियों की भीड़ भी बढ़ जाती है. ऐसे में अवैध वेंडरों पर नकेल कसने के लिए यह तैयारियां स्टेशन परिसर में शुरू की जा रही हैं, ताकि स्टेशन पर व्यवस्थाएं न बिगड़े. 

