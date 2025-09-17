अब रायपुर से राजिम तक का सफर होगा आसान, कल से शुरू होगी नई मेमू पैसेंजर ट्रेन सेवा

Raipur Rajim new Memu Passenger Train: यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रायपुर-राजिम के बीच नई मेमू पैसेंजर ट्रेन सेवा 18 सितंबर से शुरू होने जा रही है. यह नई ट्रेन सेवा रायपुर और राजिम के बीच यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे उनकी यात्रा बेहद आसान और सुविधाजनक हो जाएगी. बता दें कि पहले जो ट्रेन रायपुर से अभनपुर तक चलती थी अब उसका परिचालन राजिम तक बढ़ा दिया गया है.

18 सितंबर से शुरू होगी नई ट्रेन सेवा

दरअसल, राजधानी रायपुर और धार्मिक व सांस्कृतिक नगरी राजिम के बीच यात्रियों के लिए एक नई सौगात आने वाली है. रायपुर-राजिम मेमू पैसेंजर ट्रेन की नई सेवा 18 सितंबर से शुरू होगी. अब तक मेमू ट्रेन रायपुर से अभनपुर तक ही चलती थी, अब इसका रूट बढ़ाकर राजिम कर दिया गया है. इससे रायपुर और राजिम के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी.

यात्रियों को होगा फायदा

इस सेवा के शुरू होने से रायपुर और राजिम के बीच यात्रा करने वाले हज़ारों लोगों को लाभ होगा. अब उन्हें बीच में अपनी गाड़ी या ट्रेन बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उनके समय और पैसे दोनों की बचत होगी. इस नई मेमू पैसेंजर ट्रेन के ज़रिए रायपुर और राजिम के बीच यात्रा और भी नियमित और सुगम हो जाएगी. यह सेवा न केवल दैनिक यात्रियों के लिए लाभदायक होगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा देगी, क्योंकि दोनों शहरों के बीच यात्रा और भी सुलभ हो जाएगी.

नियमित चलेगी राजिम तक ट्रेन

यह ट्रेन नियमित रूप से संचालित की जाएगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. खासकर उन लोगों को जो काम, शिक्षा, स्वास्थ्य या धार्मिक कारणों से रायपुर और राजिम के बीच यात्रा करते हैं.

