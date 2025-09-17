अब रायपुर से राजिम तक का सफर होगा आसान, कल से शुरू होगी नई मेमू पैसेंजर ट्रेन सेवा
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2925200
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

अब रायपुर से राजिम तक का सफर होगा आसान, कल से शुरू होगी नई मेमू पैसेंजर ट्रेन सेवा

Raipur News: रायपुर-राजिम नई मेमू पैसेंजर सेवा 18 सितंबर से शुरू होगी. यह ट्रेन रायपुर से राजिम तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे यात्रियों को बीच में ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं होगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 17, 2025, 08:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब रायपुर से राजिम तक का सफर होगा आसान, कल से शुरू होगी नई मेमू पैसेंजर ट्रेन सेवा

Raipur Rajim new Memu Passenger Train: यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रायपुर-राजिम के बीच नई मेमू पैसेंजर ट्रेन सेवा 18 सितंबर से शुरू होने जा रही है. यह नई ट्रेन सेवा रायपुर और राजिम के बीच यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे उनकी यात्रा बेहद आसान और सुविधाजनक हो जाएगी.  बता दें कि पहले जो ट्रेन रायपुर से अभनपुर तक चलती थी अब उसका परिचालन राजिम तक बढ़ा दिया गया है.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में निरीक्षक और उपनिरीक्षक समेत 30 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर, आदेश जारी

 

Add Zee News as a Preferred Source

18 सितंबर से शुरू होगी नई ट्रेन सेवा
दरअसल, राजधानी रायपुर और धार्मिक व सांस्कृतिक नगरी राजिम के बीच यात्रियों के लिए एक नई सौगात आने वाली है. रायपुर-राजिम मेमू पैसेंजर ट्रेन की नई सेवा 18 सितंबर से शुरू होगी. अब तक मेमू ट्रेन रायपुर से अभनपुर तक ही चलती थी, अब इसका रूट बढ़ाकर राजिम कर दिया गया है. इससे रायपुर और राजिम के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी.

यात्रियों को होगा फायदा
इस सेवा के शुरू होने से रायपुर और राजिम के बीच यात्रा करने वाले हज़ारों लोगों को लाभ होगा. अब उन्हें बीच में अपनी गाड़ी या ट्रेन बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उनके समय और पैसे दोनों की बचत होगी. इस नई मेमू पैसेंजर ट्रेन के ज़रिए रायपुर और राजिम के बीच यात्रा और भी नियमित और सुगम हो जाएगी. यह सेवा न केवल दैनिक यात्रियों के लिए लाभदायक होगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा देगी, क्योंकि दोनों शहरों के बीच यात्रा और भी सुलभ हो जाएगी.

नियमित चलेगी राजिम तक ट्रेन
यह ट्रेन नियमित रूप से संचालित की जाएगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. खासकर उन लोगों को जो काम, शिक्षा, स्वास्थ्य या धार्मिक कारणों से रायपुर और राजिम के बीच यात्रा करते हैं.

छत्तीसगढ़ नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

raipur newschhattisgarh news

Trending news

raipur news
अब रायपुर से राजिम तक का सफर होगा आसान, कल से शुरू होगी नई मेमू पैसेंजर ट्रेन सेवा
mp news
जन्मदिन पर PM मोदी का MP दौरा,आज प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात,धार में पीएम मित्र पार्क
mp news
लाड़ली बहना योजना पर संकट! कलेक्टर के पास पहुंची कई महिलाएं, नहीं मिल रही राशि
mp news
नवरात्रि में 'गरबा' पर धर्म युद्ध, BJP सांसद का 'भाईजानों' पर कड़ा रुख, कही ये बात
mp news
बीमारी का बहाना बनाकर मायके आई, दो बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदी
MP Crime News
जगाने पर भी नहीं उठा पति तो पत्नी ने उड़ेला गर्म खौलता पानी; फिर हथोड़े से...
mp news
पति के रहते हुए 'पत्नी' का संपत्ति में हक नहीं, पर घर से नहीं कर सकते बेदखल, जानिए
Tanya Mittal
तान्या मित्तल के भाई पर लगे गंभीर आरोप, इंफ्लूएंसर को दी जान से मारने की धमकी?
mp news
MP में 'तीर्थ दर्शन' पर सियासी बवाल, BJP विधायक की पत्नियों का लिस्ट में नाम, जानिए
chhattisgarh news
दूसरे राज्यों से लड़कियां बुलाता, वॉट्सऐप पर फोटो भेज ग्राहकों से करता था संपर्क
;