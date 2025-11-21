Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3013055
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में ठगों ने MLA को IB अफसर बनकर किया कॉल, डिजिटल अरेस्ट की कोशिश

Raipur News: छत्तीसगढ़ में ठगों ने एक विधायक को भी डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की है, बताया जा रहा है कि बदमाशों ने आईबी अफसर बनकर कॉल किया और करीब 5 मिनट तक बात की थी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 21, 2025, 04:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विधायक से ठगी की कोशिश
विधायक से ठगी की कोशिश

Chhattisgarh News: रायपुर साउथ से बीजेपी विधायक सुनील सोनी को अज्ञात कालर ने फोन लगाकर धमकी थी, एक तरह से यह डिजिटल अरेस्ट जैसा मामला बताया जा रहा. जहां सुनील सोनी को काल बुधवार शाम को आया था, जिसमें अज्ञात कालर ने खुद को आईबी अफसर बताया और विधायक से कहा कि आपका नंबर पहलगाम कश्मीर में हुए आतंकी हमले की जांच में ट्रेस हुआ है, इस नंबर से हमले को लेकर कई काल हुए हैं. जिसके बाद विधायक ने उसकी बात को खारिज करते हुए अपना परिचय दिया, लेकिन कालर सहमत नहीं हुआ और लंबी चौड़ी बातें करते हुए विधायक को पूछताछ के लिए आईबी आफिस आने तक के लिए कह दिया.

रायपुर पुलिस में दर्ज हुई शिकायत  

करीब पांच मिनट तक कॉलर ने बीजेपी विधायक से बात की और उसके बाद कॉल कट किया. ऐसे में काल ड्राप होने के बाद सोनी ने एसएसपी लाल उमेद सिंह को तुरंत मामले की जानकारी दी. इसके अलावा विधायक सुनील सोनी ने इस मामले की पूरी जानकारी साइबर सेल के अफसर को भी लिखित में भेज दी है. एसएसपी और साइबर थाना ने मामले की जांच शुरू कर दी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः महंगाई की मार! टमाटर 100 रुपये प्रति किलो, क्यों अचानक बढ़ गईं कीमतें? जानिए वजह

विधायक ने बताया कि कॉलर की भाषा और बात करने के तरीके से ऐसा माहौल बनाया गया कि मानसिक रूप से सोचने पर मजबूर होना पड़ा, कॉलर लगातार यह दावा कर रहा था कि उनका फोन आतंकी गतिविधि में इस्तेमाल हुआ है. विधायक के बार-बार परिचय देने के बाद भी वह उनकी बात से सहमत नहीं हो रहा था. वहीं रिपोर्ट दर्ज होने के बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए विधायक ने तुरंत एसएसपी रायपुर और साइबर क्राइम सेल को सूचना दी, उन्होंने कहा कि समय पर रिपोर्ट करने से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है. 

सतर्क रहने की अपील 

विधायक सुनील सोनी ने जनता से अपील की है कि इस तरह के किसी भी संदिग्ध कॉल पर घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत नजदीकी थाने या साइबर सेल को सूचित करें. उन्होंने कहा ठग ऐसे तरीके से बात करते हैं कि आम लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस जांच कर कार्रवाई करेगी. उन्होंने इस तरह की घटनाओं को देशभर में बढ़ते साइबर अपराध का हिस्सा बताते हुए सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत पर जोर दिया जाएगा.

ये भी पढे़ंः छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में 2 ऐतिहासिक उपलब्धि, CM साय ने दी बधाई

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

raipur newsbjp mla sunil sonichhattisgarh digital arrest news

Trending news

mp news
नाम बदलकर हिंदू युवती से मिलने पहुंचा 'दानिश खान', आधी रात में फ्लैट से पकड़ाया
mp news
गले पर चाकू...प्राइवेट पार्ट पर मारे बेल्ट! युवक के कपड़े उतारकर जमकर की पिटाई
mp news
SIR को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए खास ऑफर, फ्री में मिलेगा मूवी, डिनर टिकट
Vishnu Deo Sai
छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में 2 ऐतिहासिक उपलब्धि, CM साय ने दी बधाई
CGPSC Result
Chhattisgarh PCS Merit List 2024 जारी, टॉपर बने देवेश साहू, ऐसे करें डाउनलोड
ujjain news
बाबा की शरण में नतमस्तक हुए जुबिन नौटियाल! इंडिया टूर से पहले पहुंचे महाकाल दरबार
mp news
सरकारी जमीन पर रहने वालों को बड़ी राहत! प्रदेश में 4 जनवरी से मिलेंगे लाल-पीले पट्टे
mp news
…जंजीरों में जकड़ा मिला बुजुर्ग, खौफनाक मंजर देख दहशत में पूरा इलाका
sagar news
… जब पुलिस ने उठाया परत-दर-परत पर्दा, तो सामने आया ऐसा खौफनाक सच
MP Crime News
सिर्फ 35 सेकंड का पूरा खेल! कटरा में ज्वेलरी शॉप पर नकाबपोश बदमाशों का हमला