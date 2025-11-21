छत्तीसगढ़ में ठगों ने MLA को IB अफसर बनकर किया कॉल, डिजिटल अरेस्ट की कोशिश

Chhattisgarh News: रायपुर साउथ से बीजेपी विधायक सुनील सोनी को अज्ञात कालर ने फोन लगाकर धमकी थी, एक तरह से यह डिजिटल अरेस्ट जैसा मामला बताया जा रहा. जहां सुनील सोनी को काल बुधवार शाम को आया था, जिसमें अज्ञात कालर ने खुद को आईबी अफसर बताया और विधायक से कहा कि आपका नंबर पहलगाम कश्मीर में हुए आतंकी हमले की जांच में ट्रेस हुआ है, इस नंबर से हमले को लेकर कई काल हुए हैं. जिसके बाद विधायक ने उसकी बात को खारिज करते हुए अपना परिचय दिया, लेकिन कालर सहमत नहीं हुआ और लंबी चौड़ी बातें करते हुए विधायक को पूछताछ के लिए आईबी आफिस आने तक के लिए कह दिया.

रायपुर पुलिस में दर्ज हुई शिकायत

करीब पांच मिनट तक कॉलर ने बीजेपी विधायक से बात की और उसके बाद कॉल कट किया. ऐसे में काल ड्राप होने के बाद सोनी ने एसएसपी लाल उमेद सिंह को तुरंत मामले की जानकारी दी. इसके अलावा विधायक सुनील सोनी ने इस मामले की पूरी जानकारी साइबर सेल के अफसर को भी लिखित में भेज दी है. एसएसपी और साइबर थाना ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

विधायक ने बताया कि कॉलर की भाषा और बात करने के तरीके से ऐसा माहौल बनाया गया कि मानसिक रूप से सोचने पर मजबूर होना पड़ा, कॉलर लगातार यह दावा कर रहा था कि उनका फोन आतंकी गतिविधि में इस्तेमाल हुआ है. विधायक के बार-बार परिचय देने के बाद भी वह उनकी बात से सहमत नहीं हो रहा था. वहीं रिपोर्ट दर्ज होने के बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए विधायक ने तुरंत एसएसपी रायपुर और साइबर क्राइम सेल को सूचना दी, उन्होंने कहा कि समय पर रिपोर्ट करने से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है.

सतर्क रहने की अपील

विधायक सुनील सोनी ने जनता से अपील की है कि इस तरह के किसी भी संदिग्ध कॉल पर घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत नजदीकी थाने या साइबर सेल को सूचित करें. उन्होंने कहा ठग ऐसे तरीके से बात करते हैं कि आम लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस जांच कर कार्रवाई करेगी. उन्होंने इस तरह की घटनाओं को देशभर में बढ़ते साइबर अपराध का हिस्सा बताते हुए सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत पर जोर दिया जाएगा.

