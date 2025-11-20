15 दिनों तक मुक्कों से मारता रहा सौतेला बाप, ढाई साल के मासूम की गई जान, मां भी साजिश में शामिल

Stepfather Killed Stepson in Raipur-छत्तीसगढ़ के रायपुर में सौतेले पिता ने ढाई साल के बच्चे की पीट-पीटकर मार डाला. आरोपी ने तीन बच्चों की मां से लव मैरिज की थी. तीन बच्चों में एक बच्चा अपनी मां के साथ रह रहा था, जिसे दोनों मिलकर रास्ते से हटाना चाहते थे. यह पूरा मामला कबीर नगर थाना क्षेत्र का है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बच्चे का सौतेला पिता 15 दिनों तक नाक-सीने में मुक्के से मारता रहा. इससे बच्चे की जान चली गई.

पीएम रिपोर्ट में अननेचुरल डेथ बताया

दरअसल, 18 नवंबर को बच्चे की मौत की सूचना पर एम्स अस्पताल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. यहां एक बच्चा प्रशांत सेन जिसकी उम्र 2 साल 7 महीने था. उसका पोस्टमॉर्टम कराया गया था. शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में अननेचुरल डेथ बताया गया. शादी के बाद दोनों रायपुर के हीरापुर में सतनामी पारा में साथ रहते थे.

पहले थे तीन बच्चे

रेशमी के पहले पति से तीन बच्चे थे. 2 बच्चों को उसने ननिहाल में छोड़ दिया, वहीं ढाई साल के प्रशांत को लेकर वह आकिब के साथ रह रही थी. कबीर नगर थाना प्रभारी सुनील दास ने बताया कि सौतेला पिता आकिब बच्चे से चिढ़ता था. इसके बाद ही आकिब के पिता ने कहा था कि रेशमी अकर अकेले आएगी तो उसे साथ रख लेंगे, लेकिन बच्चों के साथ घर में नहीं रखेंगे. आकिब और रेशमी बच्चे को रास्ते से हटाना चाहते थे.

पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार

आकिब रोज बच्चे को पीटता था. वह करीब 15 दिन से ऐसा ही कर रहा था. पिटाई से बच्चे की जान चली गई. पुलिस ने आकिब खान पिता वकील कुरैशी निवासी अक्सा मस्जिद मोहन नगर दुर्ग और रेशमी ताम्रकार को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

