Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3011684
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

15 दिनों तक मुक्कों से मारता रहा सौतेला बाप, ढाई साल के मासूम की गई जान, मां भी साजिश में शामिल

Raipur News-रायपुर में सौतेले पिता ने ढाई साल के बच्चे की पीट-पीटकर हत्या कर दी. आरोपी ने तीन बच्चों की मां से लव मैरिज की थी, इन बच्चों में से एक बच्चा मां के साथ रह रहा था. दोनों पति-पत्नी ने बच्चे को रास्ते से हटाने के लिए यह साजिश रची. पुलिस ने इस मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 20, 2025, 05:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

15 दिनों तक मुक्कों से मारता रहा सौतेला बाप, ढाई साल के मासूम की गई जान, मां भी साजिश में शामिल

Stepfather Killed Stepson in Raipur-छत्तीसगढ़ के रायपुर में सौतेले पिता ने ढाई साल के बच्चे की पीट-पीटकर मार डाला. आरोपी ने तीन बच्चों की मां से लव मैरिज की थी. तीन बच्चों में एक बच्चा अपनी मां के साथ रह रहा था, जिसे दोनों मिलकर रास्ते से हटाना चाहते थे. यह पूरा मामला कबीर नगर थाना क्षेत्र का है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बच्चे का सौतेला पिता 15 दिनों तक नाक-सीने में मुक्के से मारता रहा. इससे बच्चे की जान चली गई. 

पीएम रिपोर्ट में अननेचुरल डेथ बताया 
दरअसल, 18 नवंबर को बच्चे की मौत की सूचना पर एम्स अस्पताल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. यहां एक बच्चा प्रशांत सेन जिसकी उम्र 2 साल 7 महीने था. उसका पोस्टमॉर्टम कराया गया था. शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में अननेचुरल डेथ बताया गया. शादी के बाद दोनों रायपुर के हीरापुर में सतनामी पारा में साथ रहते थे. 

पहले थे तीन बच्चे
रेशमी के पहले पति से तीन बच्चे थे. 2 बच्चों को उसने ननिहाल में छोड़ दिया, वहीं ढाई साल के प्रशांत को लेकर वह आकिब के साथ रह रही थी. कबीर नगर थाना प्रभारी सुनील दास ने बताया कि सौतेला पिता आकिब बच्चे से चिढ़ता था. इसके बाद ही आकिब के पिता ने कहा था कि रेशमी अकर अकेले आएगी तो उसे साथ रख लेंगे, लेकिन बच्चों के साथ घर में नहीं रखेंगे. आकिब और रेशमी बच्चे को रास्ते से हटाना चाहते थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार
आकिब रोज बच्चे को पीटता था. वह करीब 15 दिन से ऐसा ही कर रहा था. पिटाई से बच्चे की जान चली गई. पुलिस ने आकिब खान पिता वकील कुरैशी निवासी अक्सा मस्जिद मोहन नगर दुर्ग और रेशमी ताम्रकार को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. 

यह भी पढ़ें-6वीं मंजिल से कूदकर स्विमिंग कोच ने की आत्महत्या, 10 साल से लिव-इन रिलेशन में थी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsraipur newscg latest news

Trending news

mp news
6वीं मंजिल से कूदकर स्विमिंग कोच ने की आत्महत्या, 10 साल से लिव-इन रिलेशन में थी
mp news
सड़क हादसे ने बढ़ाया तनाव, घायल का हाल पूछते ही एसआई पर टूट पड़ी भीड़, वीडियो वायरल
Ambikapur News
जनजातीय गौरव दिवस पर बोलीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कहा-महिलाएं समाज की धरोहर हैं
Mohan Yadav
MP में बढ़े 528% टूरिस्ट, 13.41 करोड़ लोग आए घूमने; यहां आते हैं सबसे ज्यादा विदेशी
Mohan Yadav
टाइगर और डायमंड स्टेट का दर्जा, CM बोले- पन्ना ने खुद के साथ MP को किया गौरवान्वित
chhattisgarh road news
छत्तीसगढ़ में बिछेगा सड़कों का जाल! 2,225 करोड़ से 774 नई मार्गों का होगा निर्माण
mp news
नॉर्मल डिलीवरी से महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म, दमोह में लोग कह रहे चमत्कार
MP Tourism
सिर्फ 40 मिनट में उज्जैन से ओंकारेश्वर! MP में शुरू होगी पीएम-श्री हेली पर्यटन सेवा
naxal encounter
शादी का सपना अधूरा रह गया! हॉक फोर्स के जवान आशीष शर्मा नक्सली मुठभेड़ में शहीद
dindori news
नेटवर्क पाने की जंग! लकड़ी की बल्ली लगाकर बाउंड्री पर चढ़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता