वर्दी पर दाग! SI की पत्नी ने सीनियर IPS पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, DGP से की शिकायत

Allegations on IPS-छत्तीसगढ़ पुलिस के सीनियर आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है. एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने आईपीएस पर यह आरोप लगाया है. महिला ने पुलिस मुख्यालय जाकर डीजीपी से शिकायत की है. महिला का कहना है कि आईपीएस डांगी पिछले कुछ सालों से उसका शारीरिक और मानसिक शोषण कर रही है. वहीं आईपीएस रतनलाल डांगी ने भी डीजीपी से शिकायत की है. उन्होंने लिखित शिकायत में बताया कि महिला उन्हें बदनाम करने और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है. साथ ही उन्हें धमकी देती है और कई शर्तें भी रखी हैं.

2017 में हुई थी मुलाकात

महिला ने बताया कि साल 2017 में रतनलाल डांगी से उसकी मुलाकात कोरबा में हुई थी, जब IPS डांगी वहां एसपी पद पर तैनात थे. शुरूआती बातचीत सोशल मीडिया पर हुई, जो आगे बढ़ती गई. दंतेवाड़ा में पदस्थापना के दौरान वह वीडियो कॉल के जरिए उन्हें योग सिखाती थी. बाद में राजनांदगांव और सरगुजा में आईजी बनने के बाद डांगी ने कथित रूप से उसे परेशान करना शुरू कर दिया. बिलासपुर आईजी रहते हुए उत्पीड़न का सिलसिला और बढ़ गया.

बंगले पर बुलाते थे आईपीएस

डीजीपी को की गई शिकायत में महिला ने बताया कि आईपीएस डांगी उसे अपनी पत्नी की गैरमौजूदगी में बंगले पर बुलाते थे और न आने पर तबादले की धमकी देते थे. चंद्रखुरी पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी में तबादले के बाद वह वीडियो कॉल के जरिए सुबह से रात तक संपर्क करने का दबाव भी बनाते थे. पीड़िता का कहना है कि उसके पास कई आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य हैं.

IPS ने साजिश का लगाया आरोप

महिला के आरोपों को लेकर रतनलाल डांगी का कहना है कि शिकायतकर्ता महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही है. इस मामले की शिकायत उन्होंने पूर्व में ही सीनियर अफसरों से की है. महिला को इस बात की जानकारी मिली तो उसने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर शिकायत की है. वह मुझे बदनाम करने और ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा कर रही है. बता दें कि इस मामले पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आईजी आनंद छाबड़ा को जांच की जिम्मेदारी दी गई है.

