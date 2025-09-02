20 सितंबर से रायपुर और भोपाल के बीच डेली फ्लाइट, इन चार शहरों के लिए भी सीधी उड़ान जल्द!
20 सितंबर से रायपुर और भोपाल के बीच डेली फ्लाइट, इन चार शहरों के लिए भी सीधी उड़ान जल्द!

CG News: 20 सितंबर से हवाई यात्रियों को रायपुर और भोपाल के बीच डेली फ्लाइट की सुविधा मिलेगी. वहीं आने वाले दिनों में रायपुर से जयपुर, राजकोट, पटना और चंडीगढ़ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा भी मिल सकती है.

 

Written By  Mayuri Payal|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 02, 2025, 03:19 PM IST
Raipur to Bhopal Daily Flight: त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे से लेकर एविएशन कंपनियां यात्रियों को नई सौगात देती नजर आ रही है. रेलवे ने  दिवाली, छठ और दशहरा के मौके पर 2 हजार स्पेशल ट्रेन चलाने का एलान किया है वहीं इंडिगो एयरलाइन ने भी रायपुर से भोपाल सफर करने वाले यात्रियों को 20 सितंबर से डेली उड़ान का तोहफा दिया है. 

रायपुर से इंडिगो की डेली फ्लाइट
रायपुर से भोपाल सफर करने वाले योत्रियों की यात्रा अब और आसान होगी. इंडिगो की ओर से रायपुर एयरपोर्ट से भोपाल तक अब रोजाना फ्लाइट की सेवा उपलब्ध होने जा रही है. ये सेवा यात्रियों को 20 सितंबर से उपलब्ध होगी. पहले सप्ताह में केवल तीन दिन (मंगलवार, गुरुवार और शनिवार) को ही ये सेवा उबलब्ध थी लेकिन सेवाओं में विस्तार करते हुए यात्रियों के लिए डेली फ्लाइट की सुविधा शुरू की जा रही है. 

इन चार शहरों के लिए भी सीधी उड़ान
हवाई यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए जल्द ही रायपुर से जयपुर, राजकोट, पटना और चंडीगढ़ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सेवा शुरू की जाएगी. इसके लिए ट्रैवल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्रीय विमानन मंत्री को पत्र लिखकर इन रुट्स पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी की मांग की है.

कनेक्टिविटी और कारोबार होगा मजबूत
रायपुर से जयपुर, राजकोट, पटना और चंडीगढ़ के लिए सीधी उड़ान मिलने से ना सिर्फ कनेक्टिविटी स्मूथ होगी बल्कि इन शहरों के बीच कारोबार और भी ज्यादा पक्का होगा. पहले यात्रियों को दिल्ली, भोपाल और भुवनेश्वर होते हुए इन शहरों तक जाना होता था लेकिन अब डायरेक्ट फ्लाइट के होने से यात्रियों का समय और पैसा दोनों बचेगा.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

