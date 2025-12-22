Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3049342
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, रायपुर से दुर्ग के बीच चलाने की तैयारी, DPR का फंड मंजूर

Raipur To Durg Metro: छत्तीसगढ़ में भी अब मेट्रो चलाने की तैयारी है, राज्य सरकार ने रायपुर से दुर्ग के बीच मेट्रो चलाने का प्लान बनाया है, जिसके डीपीआर के लिए फंड भी मंजूर हो गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 22, 2025, 09:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रायपुर से दुर्ग के बीच मेट्रो चलाने का प्लान
रायपुर से दुर्ग के बीच मेट्रो चलाने का प्लान

Chhattisgarh Metro Project: छत्तीसगढ़ सरकार अब राज्य में मेट्रो प्रोजेक्ट पर प्लान तैयार कर रही है. राजधानी रायपुर से दुर्ग के बीच में मेट्रो चलाने पर प्लान तैयार हो रहा है. जिसके लिए डीपीआर भी मंजूर हो गया है. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जा रहा है. ऐसे में इसी जोन में मेट्रो चलाने की भी तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए राज्य सरकार ने 5 करोड़ रुपए का फंड भी मंजूर किया है. छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक-2025 पारित होने के बाद शहर में विकास परियोजनाओं को और भी ज्यादा गति मिलेगी. ऐसे में यह छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया काम 

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है. डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि फिलहाल यह प्रोजेक्ट शुरुआती चरण में है, जिसमें काम शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि मेट्रो के मामले में भारत दुनिया का तीसरा देश है, जिसे अब राज्यों तक तेजी से पहुंचाया जा रहा है. इसलिए छत्तीसगढ़ में भी मेट्रो प्रोजेक्ट पर अब विस्तार से काम किया जा रहा है, यहां शहरी विकास की तरह एक चरणबद्ध योजना होगी, जिसमें बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक नागरिक सुविधाओं के हिसाब से विस्तार किया जाएगा. पीएम मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भी इस दिशा में काम कर रहा है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर इसे छत्तीसगढ़ में अमल में लाया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः CG Weather: 4.6 डिग्री तापमान, विजिबिलिटी हुई जीरो; कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक...

अरुण साव ने कहा कि मेट्रो रेल सेवा शुरू होने से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा, इससे न केवल ट्रैफिक का दवाब कम होगा, बल्कि लोगों को तेजी से और सुरक्षित यात्रा का भी आसान विकल्प मिलेगा.  2031 तक छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर क्षेत्र की आबादी 50 लाख से ज्यादा हो सकती है, ऐसे में सरकार अभी से आने वाले प्लान पर काम कर रही है, ताकि यातायात के विकल्प को और ज्यादा बढ़ाया जा सके.

सीएम साय की अध्यक्षता में होगा काम 

बताया जा रहा है कि सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ही एससीआर विकास प्राधिकरण पर काम किया जाएगा, जिसमें मंत्री, मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, विधायक और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा. छत्तीसगढ़ में मेट्रो की सुविधा शुरू होने से लोगों को फायदा मिलेगा, खास बात यह है कि रायपुर से दुर्ग के बीच मेट्रो चलाने से यह एक अच्छा विकल्प यात्रा का दोनों शहरों के बीच होगा.

ये भी पढे़ंः यात्रीगण कृपया ध्यान दें ! 4 दिनों तक 21 ट्रेनें रहेंगी रद्द, यात्रा से पहले देखें 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

raipur metrodurg metroraipur to durg metro

Trending news

migrant worker murder
केरल में प्रवासी मजदूर की हत्या: छत्तीसगढ़ में गरमाई सियासत...
satna news
जनता के पैसों से खिलवाड़! पैर रखते ही उखड़ी सड़क, भड़कीं राज्यमंत्री...
Kuno National Park
कूनो नेशनल पार्क में फिर आएंगे अफ्रीकी चीते, नए साल में तीसरी खेप लाने की तैयारियां
sheopur news
सगे भाई ने ही रची थी भाई के हत्या की साजिश, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा
orchha news
पीली साड़ी में दुल्हन..सेहरे से सजा दूल्हा, इस फ्रांसीसी जोड़े ने ओरछा में रचाई शादी
Jashpur Police
‘साहब, मैं जिंदा हूं…’ जब थाने पहुंचा मृतक, तो पुलिस के पैरों तले खिसक गई जमीन
mp teachers protest
एमपी में ई-अटेंडेंस के विरोध में सड़क पर उतरे शिक्षक, दिल्ली तक कूच की दी चेतावनी
MP electricity tariff hike
एमपी में बिजली चोरी पर लगेगा ब्रेक! सरकार ने बनाया प्लान, टैरिफ बढ़ाने पर दी सफाई
Kheoni Wildlife Sanctuary
25 साल बाद खिवनी में दिखा सबसे खतरनाक कुत्ता, बाघिन के साथ शावकों के भी मिले संकेत
Indore international airport
नए साल में इंदौर से शुरू होगी बैंकॉक की फ्लाइट! जानिए कितना होगा किराया