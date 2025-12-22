छत्तीसगढ़ में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, रायपुर से दुर्ग के बीच चलाने की तैयारी, DPR का फंड मंजूर

Chhattisgarh Metro Project: छत्तीसगढ़ सरकार अब राज्य में मेट्रो प्रोजेक्ट पर प्लान तैयार कर रही है. राजधानी रायपुर से दुर्ग के बीच में मेट्रो चलाने पर प्लान तैयार हो रहा है. जिसके लिए डीपीआर भी मंजूर हो गया है. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जा रहा है. ऐसे में इसी जोन में मेट्रो चलाने की भी तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए राज्य सरकार ने 5 करोड़ रुपए का फंड भी मंजूर किया है. छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक-2025 पारित होने के बाद शहर में विकास परियोजनाओं को और भी ज्यादा गति मिलेगी. ऐसे में यह छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया काम

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है. डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि फिलहाल यह प्रोजेक्ट शुरुआती चरण में है, जिसमें काम शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि मेट्रो के मामले में भारत दुनिया का तीसरा देश है, जिसे अब राज्यों तक तेजी से पहुंचाया जा रहा है. इसलिए छत्तीसगढ़ में भी मेट्रो प्रोजेक्ट पर अब विस्तार से काम किया जा रहा है, यहां शहरी विकास की तरह एक चरणबद्ध योजना होगी, जिसमें बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक नागरिक सुविधाओं के हिसाब से विस्तार किया जाएगा. पीएम मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भी इस दिशा में काम कर रहा है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर इसे छत्तीसगढ़ में अमल में लाया गया है.

अरुण साव ने कहा कि मेट्रो रेल सेवा शुरू होने से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा, इससे न केवल ट्रैफिक का दवाब कम होगा, बल्कि लोगों को तेजी से और सुरक्षित यात्रा का भी आसान विकल्प मिलेगा. 2031 तक छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर क्षेत्र की आबादी 50 लाख से ज्यादा हो सकती है, ऐसे में सरकार अभी से आने वाले प्लान पर काम कर रही है, ताकि यातायात के विकल्प को और ज्यादा बढ़ाया जा सके.

सीएम साय की अध्यक्षता में होगा काम

बताया जा रहा है कि सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ही एससीआर विकास प्राधिकरण पर काम किया जाएगा, जिसमें मंत्री, मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, विधायक और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा. छत्तीसगढ़ में मेट्रो की सुविधा शुरू होने से लोगों को फायदा मिलेगा, खास बात यह है कि रायपुर से दुर्ग के बीच मेट्रो चलाने से यह एक अच्छा विकल्प यात्रा का दोनों शहरों के बीच होगा.

