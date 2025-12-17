रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने बिलासपुर पुलिस की गाड़ी की जब्त, 20,500 का काटा मोटा चालान, जानें पूरा मामला

Raipur News: रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिलासपुर पुलिस विभाग की एक गाड़ी को ज़ब्त कर लिया है. इस गाड़ी में लाल और नीली बत्ती के साथ एक सायरन और पुलिस का साइन लगा हुआ था.
Chhattisgarh News: रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक चौंकाने वाला कदम उठाया है, उन्होंने बिलासपुर पुलिस विभाग की एक गाड़ी को ज़ब्त कर उसका भारीभरकम चालान काटा है. इस गाड़ी में लाल और नीली बत्तियां, सायरन और पुलिस का बोर्ड हुआ था. बताया जा रहा है कि यह गाड़ी मरम्मत के लिए बिलासपुर से रायपुर आई थी. इस कार्रवाई का मुख्य कारण यह था कि गाड़ी का ड्राइवर शराब के नशे में पाया गया था.
रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने बिलासपुर पुलिस की गाड़ी की जब्त
दरअसल, रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने के मामले में बिलासपुर पुलिस डिपार्टमेंट की एक गाड़ी ज़ब्त कर ली. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गाड़ी को रिपेयर के लिए बिलासपुर से रायपुर लाया गया था. गाड़ी में लाल और नीली बत्ती के साथ एक सायरन और पुलिस डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा हुआ था. जांच के दौरान पता चला कि ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जो एक गंभीर ट्रैफिक अपराध है. हैरानी की बात यह है कि गाड़ी एक प्राइवेट ट्रैवल कंपनी की थी और पुलिस विभाग में संचालित की जा रही थी.
20,500 का काटा मोटा चालान
रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी ज़ब्त कर ली और ₹20,500 का चालान भी काट दिया. इस कार्रवाई से यह साफ संदेश गया है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यहां तक कि पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी भी नहीं. ट्रैफिक पुलिस की इस सख़्त कार्रवाई को ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. क्योंकि नियमों के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाना, इमरजेंसी सिग्नल का गलत इस्तेमाल और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी गड़बड़ियों पर सख़्त सज़ा का प्रावधान है.
