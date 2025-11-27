Advertisement
DGP–IG कॉन्फ्रेंस से बदली रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था, भारी वाहनों की एंट्री बंद, यहां होगा डायवर्जन

Raipur Traffic System Change: रायपुर में होने वाली DGP–IG कॉन्फ्रेंस के चलते शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव रहेगा, दो दिनों तक भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 27, 2025, 10:17 AM IST
रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी
Raipur DGP–IG Conference: रायपुर में कल से DGP–IG कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव हुआ है, क्योंकि 28 से 30 नवंबर चलने वाली 60वीं अखिल भारतीय डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत कई बड़े अधिकारी यहां आएंगे, खास बात यह है कि यह सभी रायपुर में ही रुकेंगे, ऐसे में शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, पीएम मोदी और अमित शाह के रुकने की व्यवस्था भी हो चुकी है, जबकि शहर में ट्रैफिक को भी दुरुस्त रखा जाएगा, सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी के हाथों में होगा. 

भारी वाहनों की एंट्री बंद 

रायपुर में दो चलने वाले आयोजन को लेकर प्रशासन ने यातायात व्यवस्था कड़ी कर दी है, इस दौरान नवा रायपुर के सभी मार्गों पर मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश और आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, सीमा तय करते हुए आदेश में कहा गया है कि इन तीन दिनों में सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक इन वाहनों को नवा रायपुर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, रायपुर के कलेक्टर डॉ. गोरव सिंह की तरफ से यह आदेश दिया गया है. जबकि शहर में हर मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाएगी और शहर में यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. 

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मालवाहक ट्रकों, कंटेनर वाहनों, ट्रैक्टर ट्रॉली पर यह नियम लागू होंगे. हालांकि निजी कार दो-पहिया वाहन या अन्य छोटे वाहनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. प्रशासन ने कहा है कि जनता को वैकल्पिक मार्गों पर जाने तथा पार्किंग की सुविधाओं का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, कॉन्फ्रेंस से जुड़ी अन्य तैयारियों में वीवीआईपी आवागमन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था, मार्ग प्रबंधन, रुट डायवर्जन के साथ केंद्र व राज्य पुलिस बलों की तैनाती शामिल है. पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि असुविधा से बचने के लिए सभी तरह के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए. 

ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी रहेगी

रायपुर में 28 से 30 नवंबर के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी रहेगी, शहर में किसी भी तरह के बड़े वाहनों की एंट्री नहीं होगी इसलिए माल वाहनों और ट्रांसपोर्टर्स को भी इसकी जानकारी दे दी गई है.

