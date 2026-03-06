Advertisement
मां नहीं रहीं...फिर भी नहीं मानी हार, रायपुर की बेटी ने UPSC में AIR-35 पाकर रचा इतिहास, छत्तीसगढ़ी साड़ी से हैं कनेक्शन

UPSC Vaibhavi Agrawal: रायपुर की वैभवी अग्रवाल ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया 35वीं रैंक हासिल की है. तीसरे प्रयास में मिली इस सफलता के बाद वैभवी ने इंटरव्यू में छत्तीसगढ़ी कला से जुड़े सवाल का रोचक जवाब देकर सबका ध्यान खींचा.

 

UPSC Success Story: संघ लोक सेवा आयोग ने 6 मार्च 2026 को सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इस बार के रिजल्ट में रायपुर की रहने वाली वैभवी अग्रवाल ने ऑल इंडिया स्तर पर 35वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है. छोटे शहर की इस बेटी की सफलता से पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल है. परिवार, दोस्तों और जानने वालों में जश्न जैसा माहौल है और लोग इसे मेहनत और धैर्य की बड़ी मिसाल बता रहे हैं.

वैभवी अग्रवाल ने अपनी सफलता के पीछे की कहानी के बारे में बताया कि उन्हें यह कामयाबी तीसरे प्रयास में मिली. पहले दो प्रयासों में असफलता जरूर मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने कहा कि असफलता से घबराने के बजाय उससे सीखना ज्यादा जरूरी होता है. उन्हीं अनुभवों से उन्होंने अपनी तैयारी की रणनीति बदली, कमजोर विषयों पर ज्यादा ध्यान दिया और लगातार मेहनत करती रहीं, जिसका नतीजा आज इस बड़ी सफलता के रूप में सामने आया है.

संस्कृति से जुड़ा पूछा था सवाल
इंटरव्यू के दौरान भी वैभवी का अनुभव काफी खास रहा. साक्षात्कार नई दिल्ली में हुआ था, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक पहचान को दर्शाती एक खास साड़ी पहन रखी थी. साड़ी पर बने डिजाइन को देखकर इंटरव्यू पैनल के एक सदस्य ने उनसे सवाल किया कि इस आर्ट का क्या मतलब है और यह किस संस्कृति से जुड़ा है. यह सवाल सुनकर वैभवी ने बड़ी सहजता और आत्मविश्वास के साथ उसका जवाब दिया.

कौन सा मिलेगा सर्विस कैडर?
वैभवी ने बताया कि उनकी साड़ी पर बना डिजाइन छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति से जुड़ी पारंपरिक कला को दर्शाता है. उनके इस जवाब से इंटरव्यू पैनल काफी प्रभावित हुआ. माना जा रहा है कि उनकी शानदार रैंक के आधार पर उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा मिलने की संभावना है. हालांकि अभी अंतिम रूप से यह तय नहीं हुआ है कि उन्हें कौन-सा सर्विस कैडर मिलेगा.

सपनों से कोई समझौता नहीं
वैभवी की जिंदगी आसान नहीं रही. उनके पिता शीतल अग्रवाल ने बताया कि जब वह सिर्फ चार साल की थीं, तब उनकी मां प्रतिभा अग्रवाल का निधन हो गया था. इसके बावजूद वैभवी ने कभी अपने सपनों से समझौता नहीं किया. उन्होंने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और लगातार मेहनत करती रहीं. वैभवी का कहना है कि आगे चलकर वह महिलाओं के अधिकार और उनके विकास के लिए काम करना चाहती हैं.

रायपुर की बेटी ने UPSC में AIR-35 पाकर रचा इतिहास, छत्तीसगढ़ी साड़ी से हैं कनेक्शन
