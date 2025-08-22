डिप्टी CM के घर के बाहर महिला ने पिया फिनाइल, 2 साल से कर रही नियुक्ति की मांग, अस्पताल में भर्ती

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही एक महिला ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के घर के बाहर फिनाइल पी लिया. गंभीर हालत में महिला को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रायपुर में दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ पिछले 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रहा है. महिलाएं अपने बच्चों के साथ डिप्टी सीएम और पंचायत मंत्री विजय शर्मा के घर के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंची थी. मंत्री के न होने पर वहीं धरने पर बैठ गई. प्रदर्शन के दौरान ही महिला ने फिनाइल पी लिया.

प्रदर्शन के दौरान पिया फिनाइल

प्रदर्शन करने पहुंची महिलाओं को महिला पुलिस हटाने पहुंची. इसी बीच आवाज आई दो तो रे, थैला कहां है. इसके बाद थैले से फिनाइल की बोतल निकालकर महिला ने पीने की कोशिश की. महिला पुलिसकर्मियों ने इसके बाद उन्हें जबरदस्ती हटाया. महिला का नाम अश्वनी सोनवानी है, जो जांजगीर-चांपा जिले की रहने वाली है. वह यूनियन की अध्यक्ष भी है.

वादा करके भूली सरकार

प्रदर्शनकारियों को आरोप है कि बीजेपी सरकार ने वादा करके भी अब तक मांगे पूरी नहीं की है. अनकुंपा नियुक्ति की मांग को लेकर कांग्रेस सरकार के समय से ही आंदोलन चल रहा है. दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी संघ की महिलाएं और परिजन 307 दिनों से धरने पर हैं. प्रदर्शन कर रहे लोगों में वे लोग शामिल हैं, जिनके परिजन संविलियन से पहले ही दिवंगत हो गए थे. नियमों में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान होने के बाद भी इन्हें नौकरी नहीं दी गई.

महिला के पति की 2017 में हुई थी मौत

फिनाइल पीने वाली महिला की बेटी ने कहा, मैं और मेरा छोटा भाई मां के साथ पिछले दो दिन से रायपुर में हैं. 2017 में पापा की मौत हो गई थी. इसके बाद से ही घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है. मम्मी हमेशा यह कहती थी कि सरकार नौकरी दे देगी, तो सब ठीक हो जाएगा. लेकिन अभी ना नौकरी मिली है, ना चुनाव के वक्त वादा करने वाले नेता बात कर रहे हैं. इसी से परेशान होकर मां ने फिनायल पी लिया.

राम भरोसे चल रही सरकार

इस मामले को लेकर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस मामले पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की असंवेदनशीलता है कि विधवा महिलाएं लंबे समय से हड़ताल पर हैं. सरकार की अंसेवदनशीलता के कारण महिला ने यह कदम उठाया है. इसके लिए भाजपा की सरकार दोषी है. मुख्यमंत्री साय विदेश दौरे पर है. कर्मचारी-अधिकारी हड़ताल पर हैं. सरकार राम भरोसे चल रही है.

यह भी पढ़ें-बीच सड़क पर चले थप्पड़ पर थप्पड़, गणेश पंडाल बना अखाड़ा, महिलाओं में हुई मारपीट

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Raipur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!