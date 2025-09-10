थाने के बाहर महिला ने लगाई आग, चीखते-चिल्लाते हुए अंदर घुसी, गंभीर रूप से झुलसी
Raipur News-रायपुर में महिला थाने परिसर में एक महिला ने खुद को आग के हवाले कर दिया. पुलिसकर्मियों ने किसी तरह महिला के ऊपर कपड़े और पानी डालकर आग पर काबू पाया. महिला फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, वह थाने में काउंसलिंग के पहुंची थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 10, 2025, 03:46 PM IST
Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक महिला ने थाना परिसर में खुद को आग लग ली. आग लगाने के बाद महिला चीखते-चिल्लाते हुए दौड़कर थाने के अंदर घुस गई. थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह महिला के ऊपर कपड़े और पानी डालकर आग पर काबू पाया. इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है. इस घटना में महिला गंभीर रूप से झुलस गई है. वह पति-पत्नी के विवाद के बाद काउंसलिंग के लिए महिला थाने पहुंची थी. 

5 साल पहले हुई थी लव मैरिज 
पीड़िता की बहन ने बताया कि पति शिवम गोस्वामी ने उसे रात को घर से बाहर निकाल दिया था. पति ने उसके साथ मारपीट की थी. दोनों की 5 साल पहले लव मैरिज हुई थी. दोनों के 2 बच्चे भी है. पीड़िता की बहन ने बताया कि शादी के बाद से ही पति महिला को प्रताड़ित कर रहा है. 

काउंसलिंग के लिए पहुंची थी महिला
जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के आपसी विवाद के बाद महिला वर्षा गोस्वामी काउंसलिंग में महिला थाने पहुंची थी. दोपहर 12-12:30 बजे महिला बाहर बैठी हुई थी. तभी उसने अचानक खुद पर आग लगा ली और महिला थाने के अंदर घुस गई. थाने में मौजूद स्टाफ ने महिला को चीखते-चिल्लाते हुए देखा तो तुरंत उसकी तरफ भागे. पुलिसकर्मियों ने किसी तरह आग को बुझाया. 

अस्पताल में जारी है इलाज 
महिला के शरीर के कुछ कपड़े आग की चपेट में आकर जल गए. वहीं शरीर का कुछ हिस्सा भी आग में जख्मी हो गया. तुरंत महिला को डीकेएस अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला का इलाज जारी है. महिला ने किस चीज से आग लगाई है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. साथ ही पति के साथ क्या विवाद है यह भी साफ नहीं हो पाया है. 

यह भी पढ़ें-रायपुर में 1 नवंबर से लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम, DGP ने बनाई 7 अफसरों की टीम

