पत्नी से झगड़े के बाद बियर पीकर सो गया पति, आंख खुली तो चारों तरफ था पानी, SDRF ने किया रेस्क्यू

Raipur News-रायपुर में महानदी में मिट्टी के टील से एक युवक को रेस्क्यू किया गया है. युवक अपनी पत्नी से लड़ाई के बाद बियर पीकर टीले पर सो गया था, नींद खुलने पर नदी के पानी का लेवल बढ़ चुका था. पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को रेस्क्यू किया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 25, 2025, 09:30 PM IST
Young Man Rescue-छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक युवक अपनी पत्नी से झगड़े के बाद बियर पीने के लिए चला गया. उसने पत्नी से हुए झगड़े के बाद बियर पी और महानदी में मिट्टी के टीले पर सो गया. जब उसकी नींद खुली तो नजारा देख उसकी सांसे थम गईं. क्योंकि मिट्टी के टील के आस-पास पानी की लेवल बढ़ गया था. घबराए हुए युवक ने बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन पानी का स्तर ज्यादा होने की वजह से निकल नहीं पाया. इसके बाद उसने लोगों से चिल्लाकर मंदद मांगी. कड़ी मशक्कत के बाद युवक को रेस्क्यू किया गया. 

लोगों ने मांगी मदद
आरंग थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि बुधवार को शाम करीब 7 बजे कुछ लोग घूमते हुए महानदी के किनारे ब्रिज के नीचे पहुंचे. वहां उन्होंने मिट्टी के टीले में बैठे एक युवक को देखा. युवक लोगों से चिल्ला कर मदद मांग रहा था. नदी में पानी का स्तर बढ़ने की वजह से युवक बीच में फंस गया था. वहां पहुंचे लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने एसडीआरएफ से युवक के रेस्क्यू के लिए संपर्क किया. 

SDRF ने किया रेस्क्यू
सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. रेस्क्यू टीम युवक को बचाने के लिए क्रेन के जरिए रस्सी के सहारे ब्रिज से उतरी. लेकिन अंधेरा होने की वजह से युवक की लोकेशन देखने में कठिनाई आ रही थी. नीचे युवक को रस्सी से बांधा गया. इसके बाद क्रेन के सहारे उसे ऊपर खींच कर रेस्क्यू किया गया. 

बियर पीकर सोया था युवक 
युवक ने पुलिस को बताया कि वह महासमुंद का रहने वाला है. उसका घरेलू बात पर अपनी पत्नी से विवाद हो गया था. इसके बाद वह नाराज होकर अपने घर से निकल गया. फिर वह महानदी में ब्रिज के नीचे बने मिट्टी के टीले में जाकर बैठ गया. वहां उसने बियर पी और उसकी आंख लग गई. वह टीले पर ही सो गया. युवक जिस जगह पर सोया था उसके चारों तरफ पानी आ गया. जब उसकी नींद खुली तो उसने लोगों से मदद मांगी.

