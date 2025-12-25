छत्तीसगढ़ के इस शहर को मिला नगर पालिका का दर्जा, बढ़ेगा बजट, खास माना जाता है यह शहर

Rajim in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध और धार्मिक स्थल राजिम शहर को बड़ी उपलब्धि मिली है, यह शहर अब नगर पालिका हो गया है. विष्णुदेव साय सरकार ने राजिम को नगर पालिका का दर्जा दे दिया है. जिसकी अधिसूचना राजपत्र में भी प्रकाशित कर दी गई है. राजिम पहले नगर पंचायत था, लेकिन अब उसे नगर पालिका बना दिया गया है, जिससे विकास कार्यों को अब नई रफ्तार मिलेगी. वहीं अब सड़क, पानी, सफाई जैसी सुविधाओं में भी विस्तार होगा. राजिम शहर का धार्मिक महत्व भी माना जाता है, ऐसे में नगर पालिका बनने से यहां से परिवहन का भी और विस्तार होगा.

राजिम का बढ़ेगा बजट

राजिम नगर पंचायत को नगर पालिका बना दिया गया है, ऐसे में राजिम नगर का अब बजट बढ़ेगा. पंचायत से पालिका बनाने की मांग स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे थे, इसके लिए सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन भी चलाया गया था, जिसे अब पूरा कर दिया गया है, ऐसे में नगर पालिका बनने के बाद स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को जमकर बधाइयां भी दी हैं, 21 दिनों के अंदर दावे और आपत्तियों का समय भी दिया गया है, ऐसे में इनका पूरा होने के बाद पूरी तरह से यहां नगर पालिका का काम शुरू हो जाएगा. राजिम शहर में भी खुशी का माहौल दिख रहा है.

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान भी राजिम को नगर पालिका बनाने का ऐलान भी किया था. इसके परिणामस्वरूप अब राजिम को नगर पालिका का दर्जा दे दिया है, जिसका प्रस्ताव विधानसभा में भी पारित हो चुका है.

फरवरी में होगा राजिम कुंभ

बता दें कि राजिम धार्मिक स्थान माना जाता है, जहां कुंभ का आयोजन भी होता है. 1 फरवरी 2026 से 15 फरवरी तक भी राजिम में कुंभ लगाया जाएगा. जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है. राजिम तीन नदियों का संगम है इसलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, यहां महानदी, पैरी नदी और सोढुर नदी मिलती है. जिससे यहां हर साल कुंभ का मेला लगता है. यह मेला हर साल माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक पंद्रह दिनों का मेला लगता है. इस बीच नगर पालिका की सौगात शहर के लिए और अहम मानी जा रही है.

