Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3052825
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ के इस शहर को मिला नगर पालिका का दर्जा, बढ़ेगा बजट, खास माना जाता है यह शहर

Rajim Nagar Palika: छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, प्रदेश के एक शहर को नगर पालिका का दर्जा दिया है, जिसका अधिसूचना राजपत्र में भी जारी कर दी गई है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 25, 2025, 11:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजिम बनेगा नगर पालिका
राजिम बनेगा नगर पालिका

Rajim in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध और धार्मिक स्थल राजिम शहर को बड़ी उपलब्धि मिली है, यह शहर अब नगर पालिका हो गया है. विष्णुदेव साय सरकार ने राजिम को नगर पालिका का दर्जा दे दिया है. जिसकी अधिसूचना राजपत्र में भी प्रकाशित कर दी गई है. राजिम पहले नगर पंचायत था, लेकिन अब उसे नगर पालिका बना दिया गया है, जिससे विकास कार्यों को अब नई रफ्तार मिलेगी. वहीं अब सड़क, पानी, सफाई जैसी सुविधाओं में भी विस्तार होगा. राजिम शहर का धार्मिक महत्व भी माना जाता है, ऐसे में नगर पालिका बनने से यहां से परिवहन का भी और विस्तार होगा. 

राजिम का बढ़ेगा बजट 

राजिम नगर पंचायत को नगर पालिका बना दिया गया है, ऐसे में राजिम नगर का अब बजट बढ़ेगा. पंचायत से पालिका बनाने की मांग स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे थे, इसके लिए सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन भी चलाया गया था, जिसे अब पूरा कर दिया गया है, ऐसे में नगर पालिका बनने के बाद स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को जमकर बधाइयां भी दी हैं, 21 दिनों के अंदर दावे और आपत्तियों का समय भी दिया गया है, ऐसे में इनका पूरा होने के बाद पूरी तरह से यहां नगर पालिका का काम शुरू हो जाएगा. राजिम शहर में भी खुशी का माहौल दिख रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ के इस जिले में है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च, सिर्फ एक बींब के सहारे खड़ा

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान भी राजिम को नगर पालिका बनाने का ऐलान भी किया था. इसके परिणामस्वरूप अब राजिम को नगर पालिका का दर्जा दे दिया है, जिसका प्रस्ताव विधानसभा में भी पारित हो चुका है. 

फरवरी में होगा राजिम कुंभ 

बता दें कि राजिम धार्मिक स्थान माना जाता है, जहां कुंभ का आयोजन भी होता है. 1 फरवरी 2026 से 15 फरवरी तक भी राजिम में कुंभ लगाया जाएगा. जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है. राजिम तीन नदियों का संगम है इसलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, यहां महानदी, पैरी नदी और सोढुर नदी मिलती है. जिससे यहां हर साल कुंभ का मेला लगता है. यह मेला हर साल माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक पंद्रह दिनों का मेला लगता है. इस बीच नगर पालिका की सौगात शहर के लिए और अहम मानी जा रही है. 

ये भी पढे़ंः MP में नए सिरे से बनेगा 106 किमी का फोरलेन हाईवे, 300 करोड़ लागत, इन जिलों को फायदा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

rajim nagar palikarajim in chhattisgarhchhattisgarh news

Trending news

mp news
MP में बड़ा साइबर हमला, हैकर्स ने 32 सरकारी वेबसाइट्स को बनाया निशाना
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ के इस जिले में है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च, सिर्फ एक बींब के सहारे खड़ा
mp news
अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट आज, अमित शाह 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे लोकार्पण
sagar news
'घर पर बताया तो जान से मार दूंगा...' छात्रा पर खराब हुई टीचर की नियत, किया बैड टच
chhattisgarh news
बांग्लादेशी समझकर छग के मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, 30 लाख मुआवजा देगी केरल सरकार
mp news
'ताजमहल मंदिर था, शाहजहां ने मकबरा बनवाया'....MP के सीनियर BJP नेता का बड़ा बयान
chhatarpur news
खाकी की आड़ में जेल का काला खेल, गुटखे से लेकर खाने तक के तय हैं रेट, Video वायरल
mp news
MP की सड़कों पर बिछ रही लाशें! हर दिन 41 मौतें, सड़क हादसों में चौथे नंबर पर
mp news
साहब जिंदा हूं...कहिए तो मरकर दिखाऊं, कागजों में मृत किसान पहुंचा कलेक्ट्रेट, जानिए
chhattisgarh news
स्किल टेक सेक्टर में छत्तीसगढ़ की ऊंची उड़ान..13,690 करोड़ के निवेश ने पकड़ी रफ्तार