छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार पर सबकी नजरें, ये नेता आगे, सीएम से मिली लक्ष्मी वर्मा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की दो राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए हलचल तेज है. बीजेपी ने लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है. ऐसे में अब कांग्रेस के उम्मीदवार का इंतजार शुरू हो गया है. क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है. ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस होली या नामांकन के दिन ही उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है. खास बात यह है कि बीजेपी ने लक्ष्मी वर्मा के रूप में स्थानीय प्रत्याशी को मौका दिया है. ऐसे में कांग्रेस स्थानीय प्रत्याशी को ही मौका देती है या फिर किसी बाहरी प्रत्याशी पर दांव लगाती है. यह देखना अब दिलचस्प हो गया है.

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से कई नाम आगे

छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को राज्यसभा की एक सीट मिलने वाली है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी किसी बाहरी प्रत्याशी पर भी दांव लगा सकती है. जिसमें एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का नाम आगे चल रहा है. वहीं स्थानीय उम्मीदवारों में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पीसीसी चीफ दीपक बैज और मोहन मरकाम की दावेदारी भी दिख रही है. माना जा रहा है कि अगर पार्टी स्थानीय उम्मीदवार का चयन करती है तो फिर इनमें से किसी एक को मौका मिल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

दिग्विजय सिंह पर सबकी नजरें

दरअसल, हाल ही में दिग्विजय सिंह ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था. जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है. क्योंकि दिग्विजय सिंह फिलहाल एमपी से राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है. दिग्विजय सिंह यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वह मध्य प्रदेश से राज्यसभा नहीं जाने वाले हैं. ऐसे में दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ का दौरा किया तो उनके नाम की अटकलें शुरू हो गई. क्योंकि अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते हुए दिग्विजय सिंह की छत्तीसगढ़ में भी अच्छी पकड़ मानी जाती है. यही वजह है कि दिग्विजय सिंह का नाम भी छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए सामने आ सकता है.

छत्तीसगढ़ में नहीं बन रही वोटिंग की स्थिति

खास बात यह छत्तीसगढ़ में भाजपा ने केवल एक ही उम्मीदवार का ऐलान किया है. एक सीट कांग्रेस को मिलनी है. ऐसे में यह तय होता दिख रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की नोबत नहीं आएंगी और बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा सकते हैं. राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है. कल बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा अपना नामांकन दाखिल करेंगी. वहीं माना जा रहा है कि कांग्रेस भी बुधवार या गुरुवार तक अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देगी.

ये भी पढ़ेंः बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से किया राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान, महिला नेत्री को मिला मौका

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!