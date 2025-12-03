छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया...टॉस से पहले रवि शास्त्री ने जीत लिया छत्तीसगढ़ के लोगों का दिल, वायरल हो रहा Video

India vs South Africa: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे खेला जा रहा है, जहां रवि शास्त्री ने कुछ ऐसा कहा जिससे पूरा स्टेडियम झूम उठा.
Raipur India vs South Africa Match: छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया...टॉस से पहले जब रवि शास्त्री ने यह शब्द कहें तो रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे. उसके बाद टॉस हुआ. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे को लेकर रायपुर में दर्शकों में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है. साउथ अफ्रीका ने रायपुर वनडे में टॉस जीतकर टीम इंडिया को बैटिंग के लिए बुलाया है. बता दें कि रायपुर में लंबे समय बाद हो रहे अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है, जिसमें रवि शास्त्री ने भी चार चांद लगा दिए.
Toss #TeamIndia have been put into bat first.
Updates ▶️ https://t.co/oBs0Ns6SqR#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/d7YT7IVEu9
— BCCI (@BCCI) December 3, 2025
