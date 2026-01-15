Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3074809
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ ने धान खरीदी में बनाया रिकॉर्ड, किसानों के खाते में पहुंचे 23,448 करोड़ रुपए

Paddy Procurement Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में इस बार सरकार ने रिकॉर्ड धान की खरीदी की है, छत्तीसगढ़ में 105.14 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है, जिसका 23,448 करोड़ भुगतान किसानों को हो चुका है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 15, 2026, 07:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान खरीदी
छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान खरीदी

Chhattisgarh Govt News: धान खरीदी के मामले में छत्तीसगढ़ ने नया रिकॉर्ड बनाया है. इस बार राज्य में रिकॉर्ड 105.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुईहै, जिसमें 17.77 लाख किसानों के खातों में सरकार ने 23,448 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया है. यह आंकड़े 13 जनवरी तक की खरीदी और भुगतान के हैं, जबकि अभी धान खरीदी का काम चालू है. ऐसे में छत्तीसगढ़ में धान के बंपर उत्पादन से खरीदी और भुगतान के पिछले सारे रिकॉड टूट गए हैं. खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में यह नया रिकॉर्ड धान खरीदी का बन गया है. 

धान खरीदी पर सख्त 

वहीं सरकार की तरफ से बताया गया कि धान खरीदी को लेकर पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अनियमितता पर 33 अधिकारियों को नोटिस अब तक भेजा गया है, जबकि 33 हजार क्विंटल धान को छत्तीसगढ़ में जब्त भी किया गया है. सरकार की तरफ से बताया गया कि रिकॉर्ड मात्रा में खरीदी और रिकॉर्ड राशि का वितरण यह बताता है कि धान खरीदी में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई का असर दिखा है. एफआईआर और निलंबन की कार्रवाई भंडारण और निराकरण की प्रक्रिया पूरी तरह तकनीकी निगरानी में की गई है. ताकि किसानों को धान खरीदी का पूरा फायदा मिल सके. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः CG में 29 नक्सलियों ने किया सरेंडर, सुकमा जिले में बड़ी सफलता, खत्म हो रही कमेटियां

31 जनवरी तक चलेगी खरीदी 

बता दें कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 31 जनवरी तक चलने वाली है, ऐसे में अभी किसानों के पास पूरे 16 दिन है, जहां समर्थन मूल्य पर सरकार की तरफ से धान खरीदी की जाएगी, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर 2025 से शुरू हुई थी, जो 31 जनवरी तक चलने वाली है. इस बार किसानों के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा और समय पर भुगतान राशि का प्रावधान किया गया है. इस बार धान खरीदी को सुगम बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई तरह की पारदर्शिताएं भी रखी गई है, जबकि किसानो के लिए तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है. 

बता दें कि अभी 31 जनवरी तक धान की खरीदी होनी है, ऐसे में धान खरीदी के मामले में छत्तीसगढ़ और रिकॉर्ड बना सकता है, क्योंकि फाइनल आंकड़ें आने के बाद यह तय होगा कि कितनी खरीदी हुई और कितना भुगतान हुआ है.

ये भी पढे़ंः सर्द हवाओं से ठिठुरा MP, 5 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान, भीषण ठंड के बीच गिरेगी मावठ

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Paddy procurement Chhattisgarhdhan kharidi chhattisgarh

Trending news

road accident
तेज रफ्तार ने उजाड़ा परिवार: भोपाल में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 की मौत, 12 घायल...
chhatarpur news
बागेश्वर धाम में दो युवतियों ने रचाई शादी, ली सात जन्मों की कसमें; थाने पहुंचा मामला
mp news
सीधी में भीषण सड़क हादसा, बस का टक्कर से तीन बाइक सवारों की मौके पर ही मौत
mp news
प्रिंसिपल ने दी उमराव जान और मुगल-ए-आजम देखने की सलाह, मंच पर भिड़ गई VHP कार्यकर्ता
CG News
चेहरा दिखाओ, तभी सोना पाओ, CG में ज्वेलरी शॉप में बुर्का-नकाब वालों की एंट्री बैन
mp news
लाशों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा इंदौर, CM मोहन यादव का कांग्रेस पर तीखा प्रहार
mp news
छिंदवाड़ा में होटल में छोड़ी गई मिठाई बनी काल, अब तक 3 ने तोड़ा दम, मचा हड़कंप
MP Crime News
MP का ये शहर बन रहा ड्रग तस्करों का हॉटस्पॉट, 20 करोड़ की MD के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार
mp news
शादी के बाद प्रेमी के साथ भागी बेटी, नाराज पिता ने सीने में उतार दी गोली, हुई मौत
Latest Shahdol News
पत्नी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत.. तो आहत हुआ पति, अगली सुबह फांसी लगाकर दे दी जान