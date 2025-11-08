छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा तोहफा! मेडिकल कॉलेजों में 1009 नई वैकेंसी, जल्द शुरू होगी भर्ती

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. राज्य में कुल 1009 नए पदों की भर्ती को मंजूरी दी गई है. यह पद मुख्य रूप से नए मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों और फिजियोथैरेपी संस्थानों में रिक्त पदों को भरने के लिए स्वीकृत किए गए हैं.भर्ती की यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, प्रोफेसर और तकनीकी सहायकों जैसे विभिन्न पद शामिल होंगे.

यह भी पढ़ें: अब छत्तीसगढ़ में जीएसटी का भुगतान आसान! क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI से सीधे भर सकेंगे टैक्स

Add Zee News as a Preferred Source

मेडिकल कॉलेजों में 1009 नई वैकेंसी

दरअसल, छत्तीसगढ़ चिकित्सा 1009 नए पदों पर भर्तियों को मंजूरी मिल गई है.इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी. इनमें से ज़्यादातर स्वीकृत पद राज्य के नए मेडिकल कॉलेजों के लिए भरे जाएंगे. इस पहल से न केवल मेडिकल कॉलेजों, बल्कि नए फिजियोथेरेपी और नर्सिंग कॉलेजों को भी सीधा लाभ होगा, जिससे स्टाफ की कमी दूर होगी और इन संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा.

यह भी पढ़ें: CGPSC 2024 मेंस रिजल्ट जारी, 643 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन, जानें कब शुरू होंगे इंटरव्यू

इन कॉलेजों में होंगी भर्तियां

राज्य भर के कई प्रमुख जिलों और स्थानों में स्थित कॉलेजों में भर्ती की जाएगी. इनमें जगदलपुर, जशपुर, मनेंद्रगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, दंतेवाड़ा, बैकुंठपुर, बीजापुर, बलरामपुर, नवा रायपुर, पुसौर-रायगढ़, जांजगीर-चांपा और कुरुद-धमतरी के महाविद्यालय शामिल हैं. इतनी बड़ी संख्या में पदों की स्वीकृति से राज्य के चिकित्सा शिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर खुलेंगे.

छत्तीसगढ़ हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.