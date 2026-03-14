युवाओं के लिए बड़ा मौका, छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में 700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू

CG College Recruitment: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अच्छी खबर है. सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है. उच्च शिक्षा विभाग ने कुल 700 पदों को भरने की तैयारी कर ली है. इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 625 पद, लाइब्रेरियन के 50 पद और स्पोर्ट्स ऑफिसर के 25 पद शामिल हैं. भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) को भेज दिया गया है. एक बार भर्ती पूरी हो जाने के बाद उम्मीद है कि सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.

भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सीजीपीएससी को भेजा पत्र

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुरूप हो उच्च शिक्षा विभाग ने एक विस्तृत रोस्टर विवरण तैयार किया है, जिसमें आरक्षण रोस्टर और विषय-वार रिक्तियों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है. इसी आधार पर विभिन्न विषयों में पदों का वितरण निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य कॉलेजों में संकाय सदस्यों की कमी को संतुलित तरीके से दूर करना है. विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रस्ताव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) को भेज दिया है. आयोग द्वारा विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी.

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700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू

विभाग ने विभिन्न शैक्षणिक और सहायक भूमिकाओं के लिए कुल 700 पदों पर भर्ती की तैयारी की है. इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 625 पद, लाइब्रेरियन के 50 पद और स्पोर्ट्स ऑफिसर के 25 पद शामिल हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्तियां विभिन्न विषयों में की जाएंगी. विशेष रूप से, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के लिए 50-50 पद आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल में 25-25 पदों पर; कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 15 पदों पर,वाणिज्य में 75 पदों पर और विधि में 10 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके अलावा स्पोर्ट्स ऑफिसर के 25 पदों और लाइब्रेरियन के 50 पदों को मिलाकर, कुल 700 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.