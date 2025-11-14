साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब कोई भी खरीद सकेगा LIG और EWS के खाली मकान

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. रायपुर स्थित मंत्रालय में हुई बैठक में LIG और EWS के खाली मकान पर भी अहम फैसला लिया गया है. अब छत्तीसगढ़ LIG और EWS के खाली मकान अन्य वर्गों को दिए जा सकेंगे, तीन बार विज्ञापन निकालने के बाद भी अगर मकान नहीं बिकता है तो इसे अन्य वर्गों के लोगों दिया जा सकता है. वहीं नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम को लीज पर छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड को देने का फैसला भी साय कैबिनेट ने लिया है.

राज्य प्रवर्तित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना और नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्रता शर्तों में कई बदलाव किए गए हैं, जहां अब EWS और LIG भवन सामान्य जनता को भी उपलब्ध दी गई है.

धान खरीदी कल से शुरू

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं छत्तीसगढ़ में कल से यानि 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो रही है. जिस पर साय कैबिनेट ने धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने बड़े वित्तीय फैसलों पर भी मुहर लगाई है, खरीफ विपणन साल 2025-26 के लिए धान खरीद हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दी जाने वाली 15,000 करोड़ रुपए की शासकीय प्रत्याभूति का पुनर्वेधीकरण किया गया. इसके साथ ही विपणन संघ को अतिरिक्त 11,200 करोड़ रुपए की शासकीय प्रत्याभूति देने का निर्णय लिया गया, जिससे धान खरीदी प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रह सके.

ये भी पढ़ेंः BJP का तुरुप का इक्का, पहले छत्तीसगढ़ में बनवाई सरकार; अब बिहार चुनाव में गाड़ा झंडा

इसके अलावा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानि पीएसएस के तहत खरीफ और रबी दोनों विपणन मौसमों में दलहन-तिलहन फसलों की खरीद जारी रखने का निर्णय लिया है, जिसमें खरीफ में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन, रबी में चना, मसूर और सरसों के समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा. सरकार का मानना है कि मंडियों में समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था से बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर व न्यायसंगत मूल्य मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं.

मंत्रिमंडल ने मनाया जीत का जश्न

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत का जश्न भी मनाया, सीएम विष्णुदेव साय ने साथी मंत्रियों को जीत की मिठाई खिलाई और बधाई दी. क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं ने भी बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया था.

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में आने वाली है कांग्रेस-जिलाध्यक्षों की लिस्ट, क्या लागू होगा यह फॉर्मूला

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!