Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

साय कैबिनेट के फैसले: छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति पास, SVKM को मिलेगी 40 एकड़ जमीन

Sai Cabinet Decisions: साय कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति पर मुहर लग गई है. इसके अलावा भी मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 21, 2026, 02:40 PM IST
साय कैबिनेट की बैठक
साय कैबिनेट की बैठक

Chhattisgarh Govt: छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति को कैबिनेट की बैठक में पास कर दिया गया है. सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रायपुर स्थित सीएम हाउस में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. वहीं कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा भी हुई है, जिसमें आने वाली कैबिनेट बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है. हालांकि धान खरीदी और रायपुर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लेकर कोई चर्चा की बात सामने नहीं आई है. जबकि सरकार ने तकनीकी स्टार्ट-अप और आईटी के क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है. 

नई आबकारी नीति पास

छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति को पास कर दिया गया है. बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 पास हुई है, जिसके प्रस्ताव का अनुमोदन और संबंधित कार्रवाई के लिए विभागों को अधिकृत कर दिया गया है. लंबे समय से इसकी चर्चा भी चल रही थी, जिस पर अब सरकार की तरफ से मुहर लगा दी गई है. 

इन फैसलों पर भी मुहर

  • छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026–27 को कैबिनेट की मंजूरी. 
  • नवा रायपुर अटल नगर में बड़े शैक्षणिक संस्थान की स्थापना को हरी झंडी.
  • नवा रायपुर में 4 नए उद्यमिता केंद्र खोलने का फैसला.
  • STPI के साथ MOU को कैबिनेट की मंजूरी. IT और ITES सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा, स्टार्ट-अप्स को मिलेगी नई ताकत.
  • AI, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन. 
  • अगले 3 से 5 साल में 133 स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने का लक्ष्य. 

SVKM को दी जाएगी 40 एकड़ जमीन 

साय कैबिनेट ने नवा रायपुर में एक उच्च कोटि का शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए SVKM को 40 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव भी पास किया है. यह जमीन रायपुर के सेक्टर-18 में आवंटित की जाएगी. जमीन को 90 साल की लीज पर दिया जाएगा, जिस पर सरकार का कहना है कि इस फैसले से शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा.SVKM देश की प्रतिष्ठित संस्था है जो 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है, और फिलहाल इसके 30 से ज्यादा संस्थान खुले हैं. इसका संस्थान खुलने से प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में लैब सुविधाएं होंगी मजबूत. 

कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा भी हुई है, जिस पर आने वाली कैबिनेट बैठकों में फैसले हो सकते हैं. बता दें कि पहले बैठक का समय रायपुर स्थित मंत्रालय में तय किया गया था, लेकिन बाद में बैठक सीएम हाउस में आयोजित की गई थी. 

