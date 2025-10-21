नक्सल-हमले में शहीद ASP की पत्नी को मिली पोस्टिंग, 9 शर्तों के साथ संभालेंगी DSP की पोस्ट

Chhattisgarh Govt: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आने वाले कोंटा डिवीजन में 9 जून 2025 को बड़ी घटना हुई थी, यहां तैनात एएसपी आकाश राव गिरपुंजे नक्सलियों के लगाए आईईडी प्रेशर बम की चपेट में आ गए थे, जिसमें वह शहीद हो गए थे. खास बात यह है कि अब उनकी पत्नी को उनकी जगह नौकरी मिल गई है और साय सरकार ने उन्हें डीएसपी के पद पर तैनात किया है. स्नेहा गिरपुंजे की पहली पोस्टिंग चंद्रखुरी पुलिस अकादमी में की गई है, खास बात यह है कि इसके लिए उन्हें 9 शर्तें दी गई हैं, जिन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी रहेगी.

साय कैबिनेट ने लिया फैसला

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में उनकी नियुक्ति के साथ 9 शर्तें भी तय की गई हैं, जिन्हें मानना अनिवार्य होगा. यह फैसला मुख्यमंत्री साय कैबिनेट के निर्देश पर लिया गया है. स्नेहा गिरपुंजे की नियुक्ति को पुलिस विभाग में सेवा, साहस और बलिदान के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है. वह अब बतौर डीएसपी अपने पति के अधूरे मिशन को आगे बढ़ाएंगी. चंद्रखुरी पुलिस अकादमी में उनकी पहली पोस्टिंग से उनकी ट्रेनिंग और सेवा यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई है. जो एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

सरकार की प्रमुख शर्ते

परिवीक्षाधीन अधिकारी उन्हें प्रशिक्षण देगा और उसके बाद उन्हें परीक्षा पास करना भी जरूरी होगा.

अगर वह परीक्षा में फेल होती है तो उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी,लेकिन बार-बार परीक्षा में फेल होने पर सेवा समाप्त हो सकती है.

अंशदान पेंशन सहित अन्य सेवा नियम लागू होंगे, उन्हें भी पूरा करना होगा.

चिकित्सा प्रमाण पत्र और चरित्र सत्यापन अनिवार्य हैं.

कार्यभार संभालने से पहले पूरा बॉन्ड भरना होगा.

प्रशिक्षण पूरा नहीं होता, तो खर्च की गई राशि लौटानी होगी.

नक्सली हमले में शहीद हुए थे पति

बता दें कि 9 जून 2025 को सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में एएसपी आकाश राव गिरपुंजे प्रेशर IED की चपेट में आकर शहीद हो गए थे. नक्सलियों ने 10 जून को बंद की घोषणा की थी, जिसके मद्देनजर सुरक्षा बल इलाके में पैदल गश्त पर निकला था. जब पुलिस टीम कोंटा-एर्राबोरा मार्ग पर डोंड्रा गांव के पास पहुंची, तभी जमीन में दबे IED में धमाका हो गया. इस हमले में एसडीओपी चंद्राकर और टीआई सोनल ग्वाला भी घायल हुए थे. वहीं घटना के बाद एडीजीविवेकानंद सिन्हा ने इसे नक्सलियों की तरफ से सोची-समझी साजिश बताया था. जिसमें पुलिस को अपना जांबाज अफसर खोना पड़ा था.

