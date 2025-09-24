रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का सस्पेंस खत्म, कांग्रेस के 5 पार्षदों ने बदल दिया पूरा खेल
रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का सस्पेंस खत्म, कांग्रेस के 5 पार्षदों ने बदल दिया पूरा खेल

Raipur Nagar Nigam: रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसका सस्पेंस फिलहाल खत्म हो गया है, बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पांच पार्षदों ने संगठन की राय को ही दरकिनार करते हुए फैसला लिया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:31 PM IST
Chhattisgarh News: रायपुर नगर निगम में लंबे समय से चल रहा नेता प्रतिपक्ष के पद का घमासान फिलहाल खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि मंगलवार को इस मामले में बड़ा फैसला हुआ है, जिसके बाद यह तय हो गया है कि कांग्रेस के पार्षद संदीप साहू ही नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे, आकाश तिवारी के नाम की अटकलें फिलहाल शांत हो गई है. क्योंकि कांग्रेस के 8 में से 5 पार्षदों ने संगठन की राय को दरकिनार करते हुए वर्तमान नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू को ही समर्थन दिया है, जिसके बाद संदीप साहू ही राजधानी रायपुर के नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे. 

कांग्रेस पार्षदों ने बदला खेल 

रायपुर नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने बताया कि कांग्रेस के सभी पार्षदों से अभिमत लिया गया था, जिसके बाद यह तय हुआ है कि 8 में से 5 पार्षद वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू के साथ खड़े हैं, वहीं कांग्रेस के पार्षदों का कहना है कि आकाश तिवारी के नाम पर कोई सहमति नहीं है. सभापति सूर्यकांत राठौर का कहना है कि जब तक आधिकारिक रूप से कोई नाम तय नहीं हो जाता है, तब तक गर निगम में संदीप साहू ही नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदार निभाएंगे, जबकि संदीप साहू का भी यही कहना है कि रायपुर नगर निगम में कांग्रेस के पांच पार्षदों का उन्हें पूरी तरह से समर्थन मिला है. 

आकाश ने निर्दलीय लड़ा था चुनाव 

दरअसल, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता आकाश तिवारी को पार्टी ने पार्षद का टिकट नहीं दिया था, ऐसे में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी, चुनाव जीतने के बाद वह फिर से पार्टी में शामिल हो गए थे. लेकिन बाद में उनके और संदीप साहू के बीच नेता प्रतिपक्ष को लेकर विवाद शुरू हो गया. लेकिन बताया जा रहा है कि संदीप साहू को कांग्रेस के पांच पार्षदों का समर्थन मिला था, जिससे उनका पलड़ा भारी हो गया. इन पार्षदों का कहना है कि जिस नेता ने पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा था, उसे हम नेता प्रतिपक्ष नहीं मानते हैं. इसलिए हम अपना पुराना फैसला ही मानेंगे और संदीप साहू को समर्थन देंगे. 

वहीं इस मामले में सभापति सूर्यकांत राठौड़ का कहना है कि यह कांग्रेस पार्टी का आपसी विवाद है, पार्टी ने पहले संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष बनाया था, लेकिन बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पत्र आया था, जिसमें उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने की बात कही गई, वहीं फिर एक पत्र आया जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे का था, जिसमें आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात कही गई थी. लेकिन कांग्रेस के ज्यादातर पार्षद संदीप साहू के समर्थन में हैं. ऐसे में फिलहाल वहीं नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे. 

