महिला यात्रियों की वो वाली टेंशन ख़त्म! रायपुर रेलवे स्टेशन पर लगी सैनेटरी नैपकिन मशीन

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर महिला यात्रियों की सुविधा के लिए एक सैनिटरी नैपकिन मशीन लगाई गई है, जिससे महिलाएं मात्र 5 रुपये में पैड प्राप्त कर सकेंगी. यह मशीन सेकंड क्लास वेटिंग हॉल के पास लगाई गई है और इसका उद्घाटन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन (SECROW) की अध्यक्ष शिखा सिंह ने किया. इस अवसर पर संगठन की अन्य महिला पदाधिकारी भी उपस्थित थीं. शिखा सिंह ने कहा कि भविष्य में इस पहल का विस्तार अन्य स्टेशनों पर भी किया जाएगा. महिला यात्रियों के स्वास्थ्य और सुविधा के लिए इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

रेलवे स्टेशन में अब 5 रुपये में मिलेगा पैड

रिपोर्ट- सत्य प्रकाश