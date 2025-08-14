महिला यात्रियों की वो वाली टेंशन ख़त्म! रायपुर रेलवे स्टेशन पर लगी सैनेटरी नैपकिन मशीन
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2880742
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

महिला यात्रियों की वो वाली टेंशन ख़त्म! रायपुर रेलवे स्टेशन पर लगी सैनेटरी नैपकिन मशीन

Raipur News: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने महिला यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई हैं, जिनसे महिलाएं 5 रुपये में पैड प्राप्त कर सकती हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 14, 2025, 04:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महिला यात्रियों की वो वाली टेंशन ख़त्म! रायपुर रेलवे स्टेशन पर लगी सैनेटरी नैपकिन मशीन

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर महिला यात्रियों की सुविधा के लिए एक सैनिटरी नैपकिन मशीन लगाई गई है, जिससे महिलाएं मात्र 5 रुपये में पैड प्राप्त कर सकेंगी. यह मशीन सेकंड क्लास वेटिंग हॉल के पास लगाई गई है और इसका उद्घाटन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन (SECROW) की अध्यक्ष शिखा सिंह ने किया. इस अवसर पर संगठन की अन्य महिला पदाधिकारी भी उपस्थित थीं. शिखा सिंह ने कहा कि भविष्य में इस पहल का विस्तार अन्य स्टेशनों पर भी किया जाएगा. महिला यात्रियों के स्वास्थ्य और सुविधा के लिए इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

रेलवे स्टेशन में अब 5 रुपये में मिलेगा पैड
दरअसल, रायपुर रेलवे स्टेशन पर महिलाओं की सुविधा के लिए एक अनोखा कदम उठाया गया है. रेलवे स्टेशन पर एक सैनिटरी नैपकिन मशीन लगाई गई है. इस मशीन से महिलाएं 5 रुपये में पैड ले सकेंगी. 5 रुपये का सिक्का डालने पर पैड अपने आप बाहर आ जाता है. सेकेंड क्लास वेटिंग हॉल के पास लगाई गई इस मशीन का उद्घाटन आज दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन यानी सेक्रो की अध्यक्ष शिखा सिंह ने किया. इस दौरान सेक्रो की अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहीं. शिखा सिंह ने कहा कि आने वाले समय में इस पहल का और विस्तार किया जाएगा. 

रिपोर्ट- सत्य प्रकाश

 

TAGS

raipur newschhattisgarh news

Trending news

Burhanpur news
घर में घुसकर महिला की बेरहमी से हत्या, हिंदू सगंठनों का हंगामा, शेख सलीम गिरफ्तार
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ के 14 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री मेडल से किया जाएगा सम्मानित, जानिए नाम
Mandsaur News
किसान ने खुद नष्ट की सोयाबीन की फसल, ढाई बीघा में चलाया रोटावेटर, मांगां मुआवजा
raipur news
पैसों के विवाद में दोस्त बना कातिल, मर्डर के बाद दोस्तों संग की मछली-शराब पार्टी
chhattisgarh liquor ban
छत्तीसगढ़ के कई गांवों में शराब, जुआ और सट्टे पर बैन! इनपर वसूला जाएगा भारी जुर्माना
Rewa Viral Video
गर्भवती को खाट पर 3 किमी ढोया, सड़क के पैसे विधायक के कार्यक्रम में हुए खर्च
Chhattisgarh High Court
चर्चा में छत्तीसगढ़ HC का ये फैसला, 8 साल के बच्चे की कस्टडी पिता को नहीं, मामा को
gwalior news
ग्वालियर में भटक रहा मरा हुआ इंसान, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सब हैरान
bilaspur high court
CBSE और NCRT की किताबों की अनिवार्यता खत्म, अब निजी स्कूल अपने हिसाब से पढ़ाएंगे बुक
cm mohan yadav
जब सीएम मोहन यादव ने गाया 'ये देश है वीर-जवानों का..देशभक्ति के सुरों ने मोह लिया मन
;