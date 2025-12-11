रायपुर नगर निगम की तंगहाली पर सफाईकर्मियों की चेतावनी! 15 दिसंबर तक वेतन न मिलने पर हड़ताल की दी धमकी

Raipur Nagar Nigam: रायपुर नगर निगम अपनी वित्तीय हालत को लेकर इस वक्त सुर्खियों में है. बीते दिनों सफाई कर्मचारियों ने निगम आयुक्त, अध्यक्ष और महापौर को ज्ञापन देकर बताया कि उन्हें 5 महीने से भुगतान नहीं हुआ है, 15 दिसंबर तक भुगतान नहीं होने वे सफाई काम बंद कर देंगे. मामला सामने आने के हबाद सियायत तो तेज हुई है साथ ही चारों ओर नगर निगम की वित्तीय हालत का हंगामा मचा हुआ है.

6 महीने से नहीं जारी हुए पैसे

खबर ये भी है कि नगर निगम के पास मेनटेनेंस का पैसा 6 महीने से नहीं आया है जो हर 3 महीने में राज्य सरकार की ओर से जारी किया जाता है. पैसा जारी नहीं होने से निगम वेतन और जोन स्तर पर छोटे-छोटे विकास कार्यों बाधित हैं. वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर आइटम के 100 करोड़ रुपए दो साल से राज्य सरकार ने जारी नहीं किया है जिसकी वजह से कुछ प्रोजेक्ट भी अटके हुए हैं.

नगर निगम आयुक्त ने कही ये बात

इस मामले पर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप का कहना है कि नगर निगम प्रक्रिया के तहत शासन को प्रस्ताव भेज रहा है, सारे काम नियमित तौर पर हो रहे हैं. सफाईकर्मियों को हम भुगतान कर रहे हैं. इन सब के बीच निगम नेता प्रतिपक्ष तंज कसते हुए कहा कि निगम में ऐसी तंगहाली की नौबत पहली बार आई है, बीजेपी के पार्षद भी छोटे-छोटे विकास काम नहीं करवा पा रहे हैं.

आम जनती की है गलती

ऑफ द रिकॉर्ड निगम से जुड़े ठेकेदार, कर्मचारी कहते हैं कि रायपुर में रसूखदार लोग 10-10 साल से टैक्स नहीं पटा रहे हैं, इसे देखते हुए निगम की छापेमारी कार्रवाई भी लगातार जारी है. कल ही नगर निगम प्रशासन ने 1 करोड़ से ज्यादा टैक्स बकाया होने पर शहर के 18 बड़े बकायादारों के कारखानों पर ताला लगा दिया है. आम जनता अगर टैक्स समय पर जमा करेगी और निगम रसूखदारों पर कोई रियायत नहीं बरतेगा, तो शायद उसका खजाना खाली रहने की नौबत न आए. रिपोर्ट: रोशन मिश्रा, रायपुर

