Chhattisgarh Bandh Update: सड़कों पर सर्व समाज, पूरा छत्तीसगढ़ बंद... जानें किस जिले में कितना असर

Chhattisgarh Bandh latest Update: कांकेर ज़िले की घटना और कथित धर्मांतरण के मामलों के विरोध में सर्व समाज द्वारा बुलाए गए छत्तीसगढ़ बंद का पूरे राज्य में व्यापक असर दिख रहा है. रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा, महासमुंद, धमतरी, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, नारायणपुर, पेंड्रा-गौरेला और पखांजूर में सुबह से ही बाज़ार बंद रहे और सड़कें सुनसान रहीं. कई जगहों पर व्यापारियों और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद का समर्थन किया.

कवर्धा में दिखा व्यापक असर

धर्मांतरण के विरोध में सर्व समाज द्वारा बुलाए गए बंद का असर कवर्धा शहर पर भी पड़ा. सुबह से ही ज़्यादातर दुकानें, कमर्शियल प्रतिष्ठान और प्राइवेट संस्थान बंद रहे, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. हालांकि, ज़रूरी सेवाओं को हड़ताल से छूट दी गई थी. एम्बुलेंस सेवाएं, पेट्रोल पंप, अस्पताल, स्कूल और सरकारी दफ्तर खुले रहे.

बेमेतरा में नहीं दिखा असर

धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की बंद की अपील का बेमेतरा में कोई असर नहीं हुआ. बेमेतरा शहर में सभी दुकानें खुली रहीं. बेमेतरा जिले के किसी भी शहर में हड़ताल का कोई असर नहीं हुआ; सभी दुकानें खुली थीं.

बंद को लेकर जगदलपुर में बवाल

जगदलपुर में बंद को लेकर हंगामा हो गया. हिंदू संगठनों और कुछ दुकानदारों के बीच तीखी बहस हुई, जिन्होंने बंद की अपील के बावजूद अपनी दुकानें खोल रखी थीं. यह घटना शहर की मुख्य सड़क पर हुई. मेन रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने बंद का समर्थन नहीं किया. कोतवाली थाने से पुलिस मौके पर पहुंची.

महासमुंद में बंद का असर

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में धर्मांतरण के विरोध में बंद के आह्वान को पूरा समर्थन मिला है. सुबह से ही सभी समुदायों के लोग शहर में घूम रहे हैं और अलग-अलग समुदाय समूहों के आह्वान पर कारोबार बंद रखने की अपील कर रहे हैं.

रायपुर में बंद का व्यापक असर

छत्तीसगढ़ बंद का रायपुर में व्यापक असर दिखा. धर्मांतरण के खिलाफ़ सर्व समाज द्वारा बुलाए गए इस बंद के कारण सभी दुकानें बंद रहीं. हालांकि आपातकालिन सेवाएं जैसे मेडिकल सेवाओं और पेट्रोल पंपों को बंद से छूट दी गई थी. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बंद को लागू करवाने में सक्रिय रूप से शामिल थे.

बिलासपुर में पसरा सन्नाटा

बिलासपुर में भी बंद का व्यापक असर दिखा. बिलासपुर शहर की सड़कें सुबह से ही सुनसान थीं, बाज़ार बंद रहे और आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. सर्व धर्म समाज ने कहा कि कांकेर की घटनाओं से न सिर्फ धार्मिक सद्भाव को ठेस पहुंची है, बल्कि राज्य में सामाजिक शांति को भी खतरा पैदा हो गया है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में असर

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ज़िले में स्थानीय व्यापार संगठनों, चैंबर ऑफ कॉमर्स, दूसरे बिज़नेस एसोसिएशन और सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया. हिंदू संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद को बड़े पैमाने पर समर्थन मिला. व्यापारियों और आम नागरिकों, दोनों ने इस घटना का विरोध किया. सुबह होते ही शहर की ज़्यादातर दुकानें, बिज़नेस प्रतिष्ठान और बाज़ार बंद पाए गए.

धमतरी और मुंगेली

सर्व हिंदू समाज (ऑल हिंदू सोसाइटी) की बंद की अपील के बाद आज बुधवार को धमतरी में पूरी तरह से बंद रहा. धमतरी के हिंदू संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया और यह सुनिश्चित किया कि शहर बंद रहे. बंद का असर सुबह से ही धमतरी शहर में दिख रहा था. इस बीच, सर्व समाज (ऑल सोसाइटी) की अपील के बाद मुंगेली में भी इसी तरह का बंद देखा गया.

रायगढ़ और कोरबा

रायगढ़ में भी बंद का असर दिख रहा है. सुबह से ही समाज के सभी वर्गों के लोग रायगढ़ में घूम-घूमकर दुकानें बंद करवा रहे हैं, और व्यापारी भी हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ राज्यव्यापी बंद का कोरबा में भी काफी असर पड़ा है. मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और ज़रूरी सेवाएं देने वाली दुकानों को हड़ताल से छूट दी गई है. कुछ दुकानों के शटर आधे खुले थे, जिन्हें बजरंग दल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से रिक्वेस्ट करके बंद करवा दिया.

नारायणपुर और पखांजूर में बंद का असर

धर्मांतरण के विरोध में नारायणपुर जिले में आज बुलाए गए बंद का व्यापक असर हुआ. बंद के आह्वान के बाद जिले की लगभग सभी दुकानें बंद रहीं और व्यापारियों ने स्वेच्छा से हड़ताल का समर्थन किया. पखांजूर के कापसी और बड़गांव में भी दुकानें बंद रहीं, व्यापारियों ने अपने कारोबार बंद रखकर बंद का समर्थन किया.