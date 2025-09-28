Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़-ओडिशा पर सुरक्षाबलों ने 3 नक्सलियों को किया ढेर, शव बरामद, सर्चिंग पर थी टीम

Naxalites Encounter: छत्तीसगढ़-ओडिशा बॉर्डर पर सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है, यहां फोर्स ने तीन नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया है, जिनके शव मिल चुके हैं, जबकि सर्चिंग ऑपरेशन जारी है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 28, 2025, 02:28 PM IST
छत्तीसगढ़-ओडिशा बॉर्डर पर 3 नक्सली ढेर
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़-ओडिशा बॉर्डर पर धमतरी और कांकेर जिलों की सीमा पर सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां फोर्स ने मुठभेड़ में तीन नक्सलियों को ढेर किया है, जबकि अभी फायरिंग जारी है. बताया जा रहा है कि जवानों ने तीनों नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं, जबकि सर्चिंग ऑपरेशन शुरू हो गया है. कांकेर जिले के एसपी एलिसेला ने नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होने और तीन नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है. बताया जा रहा है कि रविवार सुबह से ही यह ऑपरेशन शुरू हो गया था. जिसमें बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों और पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है. 

सर्च ऑपरेशन पर निकली थी टीम 

बताया जा रहा है कि कांकेर और धमतरी के पास ओडिशा बॉर्डर पर छिंदखड़क पहाड़ी-जंगल इलाके में सुरक्षाबलों की टीम सर्चिंग पर निकली थी, यहां नक्सली पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे. जैसे ही नक्सलियों ने जवानों को देखा तो फायरिंग शुरू कर दी, वहीं सुरक्षाबलों के जवान भी पहले से ही अलर्ट पर थे, ऐसे में तुरंत जवानों ने जवाबी कार्रवाई में मोर्चा संभाला और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई, जहां जवानों ने तीन नक्सलियों को मौके पर ही ढेर कर दिया. इसके अलावा बताया जा रहा है कि यहां अभी और रुक-रुककर फायरिंग हो रही है. जवानों ने अब जंगल में अंदर मूव करना शुरू कर दिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि जंगल में और भी नक्सली छिपे हो सकते हैं, ऐसे में यहां सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है. 

ये भी पढ़ेंः CG के 5 जिलों में मिला अर्बन नक्सल नेटवर्क, क्या होता है यह संगठन, कैसे करता है काम

माना जा रहा है कि यहां फायरिंग अभी जारी है, ऐसे में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि फिलहाल सर्चिंग जारी है, जबकि तीन नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं. कांकेर जिले के एसपी ऑपरेशन पूरा होने के बाद इस मामले की पूरी जानकारी दे सकते हैं. 

छत्तीसगढ़ में जारी हैं नक्सल ऑपरेशन 

बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों के साथ-साथ डीआरजी फोर्स और संबंधित जिलों की पुलिस फोर्स की तरफ से नक्सली ऑपरेशन लगातार जारी है. 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक 240 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है, जिसमें 200 से ज्यादा नक्सली केवल बस्तर में मारे गए हैं, जबकि बाकि दूसरे जिलों में भी एनकाउंटर हुए हैं. सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी करके रखा हुआ है, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में सुरक्षाबल लगातार सक्रिए नजर आ रहे हैं, यही पर अब तक कई ऑपरेशनों को अंजाम दिया जा चुका है, जिसमें नक्सलियों को फोर्स ने बेकफुट पर धकेल दिया है. 

ये भी पढ़ेंः जंगलों से निकल शहरों में पनाह ले रहे नक्सली, रायपुर में फर्जी पहचान से खुले असली मंसूबे

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

;