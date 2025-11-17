छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों ने ढेर किया ASP की हत्या का मास्टर माइंड नक्सली, बड़ी कामयाबी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली है, सुकमा जिले के भेज्जी-चिंतागुफा के बीच तुमालपाड़ के जंगलों में हुए एनकाउंटर में तीन नक्सलियों को मारा गया है, जिसमें 5 लाख का एक ईनामी नक्सली माड़वी देवा भी शामिल है, बताया जा यह है कि यह एएसपी आकाश राव गिरपुंजे भी इसी की वजह से शहीद हो गए थे, क्योंकि यह पूरी घटना का मास्टरमाइंट भी था, माड़वी देवा कोंटा एरिया कमेटी मेंबर यानी एसीएम के साथ जनमिलिशिया की जिम्मेदारी संभालता था, जिसने कोंटा में आईईडी विस्फोट लगाया था, इसी हमले में एएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए थे. जहां सुरक्षाबलों ने उनकी हत्या का बदला ले लिया है.

देवा की तलाश में थे सुरक्षाबल

सुरक्षाबल लंबे समय से देवा की तलाश में थे. वह लंबे समय से पुलिस की पकड़ से दूर रहने वाला यह दुर्दांत नक्सली बार-बार सुरक्षा बलों को चकमा देता रहा था. बताया जा रहा है कि नक्सलियों के पास एक विशेष स्नाइपर टीम होती थी, जिसका गठन खुद माड़वी देवा ने किया था, वह स्नाइपर स्पेशलिस्ट था और संगठन में नए लाल लड़ाकों को स्नाइपर ट्रेनिंग भी देता था. 2024 से पहले कई मुठभेड़ों में जवानों को हुए नुकसान के पीछे यही स्नाइपर टीम जिम्मेदार थी, जो पेड़ों पर छिपकर जवानों को निशाना बनाती थी. 2024 के बाद सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए आक्रामक ऑपरेशन शुरू किए, जिसका परिणाम यह रहा कि कई बड़े कैडर के नक्सली ढेर हुए और संगठन की ताकत लगातार कमजोर होती चली गई.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः 'शारीरिक संबंध से इंकार मानसिक क्रूरता है...’, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक मंजूर

तुमालपाड़ के जिस क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, वहां पिछले कुछ दिनों से माड़वी देवा अपने दो साथियों और अन्य कैडर्स के साथ लेवी वसूली के लिए घूम रहा था. कई लोगों से लेवी वसूली भी की जा चुकी थी, इसी मूवमेंट की जानकारी पुलिस को मिली और विशेष ऑपरेशन की योजना बनाई गई. इसके बाद डीआरजी की टीम को मौके पर रवाना किया गया, जहां मुठभेड़ में तीनों नक्सली ढेर हो गए.

बस्तर में आखिरी दौर में नक्सलवाद

बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी का कहना है कि बस्तर में अब नक्सलवाद आखिरी दौर में है. उन्होंने बताया कि नक्सल कैडर्स के पास अब हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है, आईजी ने बताया कि साल 2025 में अब तक बस्तर रेंज में सीसीएम, डीकेएसजेडसीएम और पीएलजीए समेत कुल 233 नक्सलियों को मार गिराया जा चुका है, जिससे साफ है कि संगठन की पकड़ लगातार ढीली पड़ रही है. वहीं सुकमा जिले के एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि ऑपरेशन में तीन बड़े कैडर के नक्सलियों को खत्म किया गया है, उन्होंने कहा कि नक्सली संगठन अब पूरी तरह बैकफुट पर है और बचे हुए शीर्ष नेताओं को भी जल्द ही न्यूट्रलाइज करने के प्रयास जारी हैं.

ये भी पढ़ेंः बीजापुर में चरमराई स्वास्थ व्यवस्था!मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद आंखों में फैला संक्रमण

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!