Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2936615
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

विकासशील होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव, 13वें मुख्य सचिव के रूप में संभालेंगे पद, 4 IAS अफसरों को किया सुपरसीड

Chhattisgarh News-सीनियर आईएएस अधिकारी विकासशील छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव होंगे. विकासशील प्रदेश के 13वें मुख्य सचिव होंगे, उनका कार्यकाल पौने 4 का रहने वाला है. वह मुख्य सचिव अमिताभ जैन की जगह लेंगे.  शासन ने उनका आदेश जारी कर दिया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 25, 2025, 08:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विकासशील होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव, 13वें मुख्य सचिव के रूप में संभालेंगे पद, 4 IAS अफसरों को किया सुपरसीड

Chhattisgarh New Chief Secretary-छत्तीसगढ़ सरकार ने सीनियर आईएएस अधिकारी विकासशील को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है. वे छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव होंगे और मुख्य सचिव अमिताभ जैन की जगह लेंगे. विकासशील 30 सितंबर को पदभार ग्रहण करेंगे. शासन ने उनका आदेश जारी कर दिया है. वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन 30 सितंबर को रिटायर होंगे. 

सीनियर अधिकारियों को किया सुपरसीड
आईएएस विकासशील की नियुक्ति में 4 सीनियर अधिकारियों को सुपरसीड किया गया है. इन अफसरों में रेणु पिल्ले, सुब्रत साहू, अमित अग्रवाल और मनोज कुमार पिंगुआ शामिल हैं. पदभार ग्रहण करने के बाद वे करीब पौने चार साल तक मुख्य सचिव रहेंगे. बतां दे कि मध्यप्रदेश से अलग होकर बने छत्तीसगढ़ में अब तक 12 मुख्य सचिव रह चुके हैं. विकासशील 13वें मुख्य सचिव होंगे. 

30 सितंबर को लेंगे पदभार
वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं. इसी दिन शाम को वे विकास शील को औपचारिक रूप से पदभार सौंपेंगे. पदभार के बाद विकासशील मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे. परंपरा के अनुसार, जिस दिन नया मुख्य सचिव पदभार ग्रहण करता है, उस दिन कोई बड़ी मीटिंग नहीं होती, सिर्फ सीएम से मुलाकात होती है. अगले दिन मंत्रालय में अफसरों की बैठक आयोजित की जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

जानिए कौन है IAS विकासशील
विकासशील का जन्म 10 जून 1969 को उत्तरप्रदेश में हुआ था. उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीई, बाद में एमई किया. 4 सितंबर को 1994 में IAS सर्विस जॉइन की. उस समय मध्यप्रदेश कैडर के अफसर थे. बाद में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद उन्होंने कैडर छत्तीसगढ़ चुन लिया. वे बिलासपुर और रायपुर के कलेक्टर भी रह चुके हैं. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कई अहम पदों पर काम भी कर चुके हैं. 2018 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. स्वास्थ्य कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव रहे. जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल और स्वच्छता विभाग में जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक रहें. जनवरी 2024 से एशियन डेवलपमेंट बैंक में कार्यकारी निदेशक के सलाहकार पद पर पोस्टेड थे.

यह भी पढ़ें-डॉक्टर की लापरवाही से 7 साल के बच्चे की मौत, इंजेक्शन लगाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsnew Chief Secretaryias vikassheel

Trending news

chhattisgarh news
विकासशील होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव, 13वें मुख्य सचिव के रूप में संभालेंगे पद
khandwa news
महिलाओं की क्रब से छेड़छाड़ करने वाला पहुंचा कब्रिस्तान, मुस्लिम समाज ने मांगी फांसी
Navratri 2025
न चुंबक, न गोंद.. फिर भी दीवार पर चिपक जाता है सिक्का; ऐसा है रेणुका माता का चमत्कार
mp news
भाभी को भगा ले गई ननद, पति के साथ रहने से किया इंकार, फिल्मी है लव स्टोरी
Harda news
ऑपरेशन के दौरान महिला के साथ किया कुछ ऐसा, हो गई HIV पॉजिटिव; फिर इलाज से किया इंकार
chhattisgarh news
डॉक्टर की लापरवाही से 7 साल के बच्चे की मौत, इंजेक्शन लगाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत
mp news
एक साल की बेटी के साथ छत से गिरी मां, दोनों की मौत, सुसाइड या हादसा?
Mahtari Vandan Yojana cg
महतारी वंदन योजना रजिस्ट्रेशन की सामने आई तारीख? इस दिन से हो सकते हैं नए आवेदन शुरू
ujjain news
'शक्ति, दुर्गा काली बन, कभी ना बुर्के वाली बन', हिंद युवतियों को किसने दी ये सलाह!
mp news
बिना सुरक्षा गड्ढे में उतरे कर्मचारी, सफाई के दौरान एक सफाईकर्मी की मौत, 2 भर्ती
;