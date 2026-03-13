रायपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज पर संकट, नौकरी छोड़ रहे डॉक्टर, वजह जान हो जाएंगे हैरान

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है. सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी ने स्थानीय चिकित्सा व्यवस्था को कगार पर पहुंचा दिया है. वर्तमान में स्थिति यह है कि पूरे राज्य के सरकारी स्वास्थ्य ढांचे में केवल 10 नियमित सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही कार्यरत हैं. इसका मुख्य कारण 'वेतन विसंगति' है, जिसकी फाइल पिछले नौ वर्षों से सरकारी कार्यालयों में लंबित पड़ी है.

सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी

हैरानी की बात है कि सरकारी कॉलेजों में (संविदा) कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले प्रोफेसरों को लगभग ₹3 लाख सैलरी मिलती है, जबकि रेगुलर प्रोफेसरों जो सालों से सेवा दे रहे हैं को उससे कम खास तौर पर लगभग ₹2.70 लाख मिलते हैं. सैलरी के इस भेदभावपूर्ण ढांचे और प्रमोशन की धीमी प्रक्रिया से परेशान होकर, अब तक 15 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है. इनमें से 10 डॉक्टरों ने दाऊ कल्याण सिंह (DKS) अस्पताल में अपनी नौकरी छोड़ दी है, और 5 डॉक्टरों ने मेकाहारा से इस्तीफा दे दिया है.

9 साल से अटकी हुई है फाइल

बताया जा रहा है कि वेतन विसंगतियों को दूर करने से जुड़ी फ़ाइल पिछले नौ सालों से लंबित पड़ी है. अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला गया, तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी निकट भविष्य में और भी गंभीर हो सकती है. कम वेतन और बढ़ते काम के बोझ के कारण, विशेषज्ञ डॉक्टर अब सरकारी नौकरियों के बजाय निजी अस्पतालों में बेहतर पैकेज लेना पसंद कर रहे हैं. अगर वेतन से जुड़ी इन विसंगतियों को समय पर दूर नहीं किया गया और अगर विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए नीतियां नहीं बनाई गईं तो रायपुर के सुपर-स्पेशियलिटी विभागों को भविष्य में बंद होने के गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में रायपुर के सुपर स्पेशियलिटी विभागों में ताले लगने की नौबत आ सकती है, जिसका खामियाजा प्रदेश की आम जनता को भुगतना पड़ सकता है.

