Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3139169
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

रायपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज पर संकट, नौकरी छोड़ रहे डॉक्टर, वजह जान हो जाएंगे हैरान

Raipur News: छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी है. इसका मुख्य कारण वेतन में असमानता और प्रशासनिक देरी है. हाल के दिनों में DKS और मेकहारा जैसे प्रमुख संस्थानों से 15 विशेषज्ञों ने इस्तीफा दे दिया है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 13, 2026, 11:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रायपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज पर संकट, नौकरी छोड़ रहे डॉक्टर, वजह जान हो जाएंगे हैरान

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है. सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी ने स्थानीय चिकित्सा व्यवस्था को कगार पर पहुंचा दिया है. वर्तमान में स्थिति यह है कि पूरे राज्य के सरकारी स्वास्थ्य ढांचे में केवल 10 नियमित सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही कार्यरत हैं. इसका मुख्य कारण 'वेतन विसंगति' है, जिसकी फाइल पिछले नौ वर्षों से सरकारी कार्यालयों में लंबित पड़ी है.

सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी
हैरानी की बात है कि सरकारी कॉलेजों में (संविदा) कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले प्रोफेसरों को लगभग ₹3 लाख सैलरी मिलती है, जबकि रेगुलर प्रोफेसरों जो सालों से सेवा दे रहे हैं को उससे कम खास तौर पर लगभग ₹2.70 लाख मिलते हैं. सैलरी के इस भेदभावपूर्ण ढांचे और प्रमोशन की धीमी प्रक्रिया से परेशान होकर, अब तक 15 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है. इनमें से 10 डॉक्टरों ने दाऊ कल्याण सिंह (DKS) अस्पताल में अपनी नौकरी छोड़ दी है, और 5 डॉक्टरों ने मेकाहारा से इस्तीफा दे दिया है.

यह भी पढ़ें: अब सिर्फ 1 घंटे में रायपुर से पहुंचेंगे रीवा, इस दिन से शुरू हो रही है सीधी फ्लाइट

Add Zee News as a Preferred Source

 

9 साल से अटकी हुई है फाइल
बताया जा रहा है कि वेतन विसंगतियों को दूर करने से जुड़ी फ़ाइल पिछले नौ सालों से लंबित पड़ी है. अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला गया, तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी निकट भविष्य में और भी गंभीर हो सकती है. कम वेतन और बढ़ते काम के बोझ के कारण, विशेषज्ञ डॉक्टर अब सरकारी नौकरियों के बजाय निजी अस्पतालों में बेहतर पैकेज लेना पसंद कर रहे हैं. अगर वेतन से जुड़ी इन विसंगतियों को समय पर दूर नहीं किया गया और अगर विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए नीतियां नहीं बनाई गईं तो रायपुर के सुपर-स्पेशियलिटी विभागों को भविष्य में बंद होने के गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में रायपुर के सुपर स्पेशियलिटी विभागों में ताले लगने की नौबत आ सकती है, जिसका खामियाजा प्रदेश की आम जनता को भुगतना पड़ सकता है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

raipur newschhattisgarh news

Trending news

raipur news
रायपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज पर संकट, नौकरी छोड़ रहे डॉक्टर
mp news
हाथों में मेहंदी, चेहरे पर हल्दी, गैंगस्टर दूल्हे की रिहाई के लिए थाने पहुंची दुल्हन
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: ग्वालियर में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे CM मोहन, एमपी में बढ़ी गर्मी, पढ़ें अपडेट
bhopal news
अब सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए मिलेगी LPG गैस, भोपाल में कलेक्टर का नया आदेश
Latest Ujjain News
उज्जैन में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, 30 घरेलू सिलेंडर जब्त
Latest Ujjain News
उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शंखनाद, विक्रम उत्सव में दिखेगा अनूठा संगम
gwalior news
..फिर मंडप में दुल्हन ने खोल दी दूल्हे की काली सच्चाई, ग्वालियर में बैरंग लौटी बारात
mp news
दांडी मार्च की यादें हुईं ताजा, प्रहलाद पटेल की पदयात्रा से पहले कॉफी टेबल बुक लॉन्च
Singrauli Crime News
सिंगरौली में रंग लगाने के विवाद में नाबालिग की हत्या,गुस्साएं भीड़ ने फूंकी गाड़ियां
mp news
ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध का एमपी में असर, श्योपुर में गैस बुकिंग सिस्टम ठप्प