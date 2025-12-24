Advertisement
रायपुर

छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट से कटे 27.34 लाख नाम, अब इतनी रह गई वोटरों की संख्या, जानें कैसे जुड़ेगा दोबारा नाम?

Chhattisgarh News: चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के लिए नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है, जिसके तहत राज्य में कुल 27,34,817 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. जानिए अब राज्य में कुल कितने वोटर हैं.

 

Dec 24, 2025, 06:26 AM IST
छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट से कटे 27.34 लाख नाम, अब इतनी रह गई वोटरों की संख्या, जानें कैसे जुड़ेगा दोबारा नाम?

Chhattisgarh Voter List: छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. चुनाव आयोग द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार, 27,34,817 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं. SIR से पहले राज्य में 2,12,30,737 मतदाता थे, जो अब घटकर 1,84,95,920 हो गए हैं. BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) वेरिफिकेशन में पता चला कि 6.42 लाख मतदाताओं की मौत हो गई थी, 19.13 लाख लोग दूसरी जगह चले गए थे या उनका पता नहीं चल पाया और 1.79 लाख लोगों के नाम लिस्ट में दो बार थे.

छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट से कटे 27.34 लाख नाम
दरअसल, मंगलवार को चुनाव आयोग ने SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2,734,817 वोटरों के नाम हटा दिए गए. SIR से पहले राज्य में 21,230,737 वोटर थे. चुनाव आयोग ने SIR ड्राफ्ट लिस्ट जारी की. ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 2,734,817 वोटरों के नाम हटा दिए गए. SIR से पहले राज्य में 21,230,737 वोटर थे. ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार अब 18,495,920 वोटर हैं. बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान 642,234 वोटर मृत पाए गए, और 1,913,540 वोटर या तो शिफ्ट हो गए थे या उनका पता नहीं चल पाया. 179,043 वोटरों के नाम एक से ज़्यादा जगहों पर पाए गए, जिसके कारण उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया.

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे जांचें?

  • अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास उपलब्ध ड्राफ्ट मतदाता सूची देखें.
  • ECINET मोबाइल ऐप के जरिए नाम की पुष्टि करें.
  • voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन जांच करें.

जानें कैसे जुड़ेगा दोबारा नाम?
चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि जिन वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं, उन्हें विभाग की तरफ से कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा. अगर किसी योग्य वोटर का नाम गलती से हटा दिया गया है या छूट गया है तो उन्हें खुद पहल करनी होगी. जिस वोटर को लग रहा कि उनका नाम छूट गया है उन्हें फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र जमा करना होगा, जिसकी जांच कर ईआरओ नाम जोड़ सकते हैं, ये प्रक्रिया 22 जनवरी तक चलेगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट से कटे 27.34 लाख नाम, जानें कैसे जुड़ेगा दोबारा नाम?
