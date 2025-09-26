बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ SIR? पूर्व डिप्टी CM ने किया दावा, बताया- कहां तक पहुंचा प्रोसेस

SIR in Chhattisgarh: बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर (Bihar SIR) लागू करने की तैयारी चल रही है और छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हो गई है. इसको लेकर दावा छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव (TS Singh Deo) ने की है और कहा है कि बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट (BLA) के नाम मांगे जा रहे हैं. बता दें कि बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया पहले से ही जारी है और इसे 30 सितंबर तक पूरा किया जाना है.

राजनीतिक दलों से मांगे गए बीएलए के नाम

छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने कहा, 'अभी तक हमको जो जानकारी मिली है, उसमें राजनीतिक दलों से बीएलए के नाम मांगे गए हैं. पिछले चुनाव की वोटर लिस्ट भी उपलब्ध कराई गई है. नए नाम जोड़े गए हैं. ये नाम कहां से आ रहे हैं, यह सब देखना पड़ेगा.' उन्होंने कहा कि बीएलए की अंतिम तिथि 23-24 सितंबर तक ही रखी गई थी, लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है. किस वोटर लिस्ट के बाद किसका नाम जोड़ा गया है, इसकी जांच की जाएगी. दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- विकासशील होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव, 13वें मुख्य सचिव के रूप में संभालेंगे पद, 4 IAS अफसरों को किया सुपरसीड

बिहार में CM महिला रोजगार योजना पर भी बोले

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर टीएस सिंह देव ने कहा कि इससे बिहार चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है, तो उससे आप बच सकते हैं. उन्होंने कहा कि लोग अब जानने समझने लगे हैं. मान लीजिए राशन कार्ड है, उसमें आपको अनाज मिलना है. किसी भी सरकार में वह स्कीम चालू हुई होगी, वह बंद नहीं हो रही. लोग धीरे-धीरे इसका मतलब समझने लगे हैं. सरकार कोई भी आए, योजना का लाभ मिलेगा.

अमेरिका की ओर से दवाइयों के आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि पहले तो अमेरिका के नागरिकों पर इसका असर पड़ेगा. उन्हीं को दवाई महंगी मिलेगी. उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर तो मैं कुछ ना कहूं तो बेहतर है. वह अलग ही किस्म की सोच वाले इंसान हैं. यह भी प्रजातंत्र का एक पहलू है कि ऐसी विचारधारा और कामकाज वाले लोग भी अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं. जितना जल्दी इनका कार्यकाल खत्म हो, उतना दुनिया के लिए अच्छा है.

(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)