GATE एग्जाम में मुन्नाभाइयों की एंट्री! इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ 6 युवक गिरफ्तार, हरियाणा से जुड़े हैं आरोपियों के तार

Raipur Crime News: राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में आयोजित GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) परीक्षा के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपी हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए परीक्षा में नकल करने की कोशिश कर रहे थे.

पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों को रायपुर किसने बुलाया था. पुलिस को सूचना मिली थी कि दूसरे राज्यों से कुछ युवक रायपुर आए हैं. वे आने वाले GATE एग्जाम के कुछ स्टूडेंट्स की जगह बैठकर उनके पेपर सॉल्व करेंगे. एसीसीयू और डीडी नगर पुलिस ने एक जॉइंट टीम बनाई और उस जगह पर रेड मारी.

जांच में जुटी पुलिस

इस दौरान आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने सच कबूल कर लिया. पुलिस को आरोपियों के ठिकाने से नकली डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की गई है. डीडी नगर पुलिस ने जानकारी दी कि, आरोपियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. शक है कि इन युवकों ने पहले भी दूसरे राज्यों में इसी तरह के क्राइम किए हैं. पुलिस अब उनके नेटवर्क, कॉन्टैक्ट्स और संभावित फ्रॉड प्लान का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस के अनुसार, फरवरी 2026 में होने वाली GATE परीक्षा 7, 8, 14 और 15 फरवरी को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में दो शिफ्ट में आयोजित की जा रही है. परीक्षा का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है.

ये भी पढ़ें: खजराना मंदिर में गैंगस्टर की एंट्री पर बवाल, गर्भगृह में बनाई रील, गार्ड बर्खास्त, सुरक्षा एजेंसी पर जुर्माना; FIR की तैयारी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!