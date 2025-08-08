छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठन के विस्तार की अटकलें तेज, दिग्गज नेताओं को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारियां

Chhattisgarh BJP News: सीएम विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे के बाद अब छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन में विस्तार की अटकलें फिर तेज हो गई हैं. क्योंकि इस बार सीएम साय के साथ दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी साथ थे, जिससे माना जा रहा है कि संगठन विस्तार को लेकर दोनों नेताओं ने बीजेपी के सीनियर नेताओं से बातचीत की होगी. जिसके बाद छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि 10 अगस्त तक लंबे समय से रुकी हुई नियुक्तियों के आदेश जारी हो सकते हैं. जिसमें कुछ नए पदों को इस बार कम कियाजा सकता है और कुछ सीनियर नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं.

छत्तीसगढ़ बीजेपी में संगठन पर जोर

दरअसल, बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद से ही किरण सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है. इसलिए माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी का संगठन विस्तार हो जाएगा, जिसमें अहम बदलाव दिखेंगे. फिलहाल छत्तीसगढ़ बीजेपी में संगठन महामंत्री के चार पद हैं, जिसमें एक पद कम किया जा सकता है, ऐसे में आने वाले समय में तीन ही पद हो सकते हैं. वहीं महामंत्री का भी एक पद कम हो सकता है. इसके अलावा भाजपा महिला मोर्चा और भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष पदों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. वहीं मोर्चा अध्यक्षों के साथ-साथ प्रकोष्ठ अध्यक्ष के पदों पर भी नई नियुक्तियां हो सकती हैं. वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा में संगठन विस्तार की सुगबुगाहट तेज होते ही रायपुर से दिल्ली तक नेताओं की दौड़ तेज हो गई है.

छत्तीसगढ़ के सीनियर नेताओं को मिलेगी जिम्मेदारियां ?

माना जा रहा है कि बीजेपी संगठन विस्तार में कुछ सीनियर नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां सौंप सकती है. जिसमें पूर्व सीएम और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के बेटे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को भी बीजेपी संगठन में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है. इसके अलावा पूर्व विधायक नवीन मार्कंडेय, पूर्व विधायक रजनीश सिंह और अखिलेश सोनी जैसे सीनियर नेताओं का नाम भी चर्चा में चल रहा है, इसके अलावा कुछ विधायकों को भी संगठन में नई जिम्मेदारियां सौंपे जाने की अटकलें लग रही हैं. दरअसल, दिल्ली से लेकर रायपुर तक मंथन हो चुका है, कुछ दिन पहले राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने भी छत्तीसगढ़ का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने सीनियर नेताओं से बातचीत के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव के साथ भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात की थी.

सीएम साय ने भी किया था दिल्ली दौरा

हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी दिल्ली दौरा किया था, इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के साथ-साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी. बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने संगठन से जुड़ी जानकारियां भी इन नेताओं को दी थी. जिसके बाद से छत्तीसगढ़ भाजपा में संगठन विस्तार की चर्चा तेज हो गई है. माना जा रहा है कि भाजपा छत्तीसगढ़ में 6 प्रदेश उपाध्यक्षों की नियुक्तियां कर सकती है, जिसमें 2 महिला उपाध्यक्ष हो सकते हैं. जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रवक्ताओं की भी नई टीम तैयार कर सकती है. माना जा रहा है कि आने वाले एक दो दिनों में छत्तीसगढ़ भाजपा में नई नियुक्तियों की लिस्ट जारी हो सकती है.

