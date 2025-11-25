SPG आज से संभालेगी रायपुर शहर का मोर्चा, 2 दिन यही रहेंगे PM मोदी, 1 महीने में दूसरा दौरा

Raipur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दौरे पर पहुंच रहे हैं. खास बात यह है कि इस बार पीएम मोदी लगभग 2 दिनों तक रायपुर में ही रह सकते हैं, ऐसे में शहर में शहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, पीएम मोदी रायपुर में होने वाली DGP-IGP कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, जबकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी यहां मौजूद रहेंगे. ऐसे में शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानि एसपीजी के हाथों में होगी, जिससे यहां SPG की टीम मंगलवार से शहर का मोर्चा संभालेगी, क्योंकि बैठक को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

नया रायपुर में सुरक्षा तेज

दरअसल, नवा रायपुर स्थित आईआईएम परिसर में 28 से 30 नवंबर तक 60वां अखिल भारतीय DGP-IGP सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ-साथ कई सीनियर अधिकारी भी शामिल होंगे, ऐसे में रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. मंगलवार को एसपीजी की टीम भी यहां पहुंच रही है जो कार्यक्रम स्थल और सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेगी. तीन दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श होगा, जिसमें साइबर सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी रणनीतियां और ड्रग्स नियंत्रण के साथ-साथ सीमा प्रबंधन और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों पर विशेष फोकस रहेगा. कॉन्फ्रेंस में पहले दिन 2, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन 2 सत्र आयोजित होंगे. शाह और डोभाल तीनों दिन मौजूद रहेंगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी दो दिनों के सत्रों में शामिल होने की संभावना है. 27 नवंबर को कार्यक्रम का रिहर्सल होगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं.

देशभर के डीजीपी-आईजी आएंगे

देशभर के DGP और IGP इस सम्मेलन में भाग लेंगे, सभी राज्य अपराध नियंत्रण और सुरक्षा सुधारों पर अपनी प्रस्तुतियां देंगे, एक मॉडल स्टेट का चयन कर देशभर के लिए साझा गाइडलाइन तैयार करने पर भी विचार किया जाएगा. उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे. SPG टीम की आगमन के साथ ही नया रायपुर क्षेत्र को सुरक्षा कारणों से नियंत्रित किया जाएगा, अधिकारी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप देंगे.

छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा मौका

यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ओडिशा के भुवनेश्वर में यह आयोजन हुआ था, जबकि अब इस बार छत्तीसगढ़ को सम्मेलन की मेजबानी मिली है, जो राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का एक महीने में दूसरा दौरा होगा, इससे पहले वह राज्य के स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ आए थे. प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों सहित शीर्ष अधिकारियों के आवास के लिए विभिन्न स्थानों पर व्यवस्था की गई है, सर्किट हाउस, ठाकुर प्यारेलाल संस्थान और निमोरा अकादमी में अधिकारियों के लिए कुल सैकड़ों कमरों की बुकिंग की गई है. 33 राज्यों से DGP, विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्स के DG/ADG सहित लगभग 75 वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे.

