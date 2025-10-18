थार में मिली सड़ी-गली अर्धनग्न लाश, बदबू आई तो खुला राज, शोरूम के बाहर मचा हड़कंप

Raipur Crime News: रायपुर के टाटीबंध इलाके में शुक्रवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ब्लैक थार गाड़ी के अंदर से 2 से 3 दिन पुरानी सड़ी-गली अर्धनग्न लाश मिली. यह थार रालास महिंद्रा शोरूम के सामने सर्विस रोड पर कई दिनों से खड़ी थी. वहां से गुजर रहे एक राहगीर को तेज दुर्गंध आई, जब उसने गाड़ी के अंदर झांककर देखा तो हैरान रह गया. उसने तुरंत आमानाका पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी को घेर लिया.

पुलिस ने बताया कि यह मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है. फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. गाड़ी की खिड़कियां लॉक नहीं थीं, जिसके चलते किसी ने आसानी से उसमें प्रवेश कर सकता था. स्थानीय लोगों का कहना है कि गाड़ी कई दिनों से वहीं खड़ी थी, लेकिन किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया.

हत्या या आत्महत्या?

जानकारी के मुताबिक, करीब 15 दिन पहले यही थार (वाहन क्रमांक CG 04 PX 6888) भिलाई-3 के पास एक्सीडेंट का शिकार हुई थी. हादसे के बाद गाड़ी को खींचकर टाटीबंध में रालास महिंद्रा शोरूम के सामने छोड़ दिया गया था. गाड़ी का दरवाजा बंद नहीं था, जिससे यह शक और गहरा हो गया है कि किसी ने अंदर आकर आत्महत्या की या हत्या के बाद शव फेंका गया.

जांच में जुटी पुलिस

शुक्रवार शाम लगभग 6 बजे जब राहगीर को दुर्गंध महसूस हुई, तो उसने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने वाहन को सील कर लिया और सैंपल इकट्ठा किए. आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी रिपोर्ट खंगाली जा रही है ताकि मृतक की पहचान हो सके. फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि मौत हादसा है या साजिश. फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है.

