छत्तीसगढ़ में 53 हजार क्विंटल धान गायब, लापरवाही पर गिरी गाज, CM साय ने दिए सख्त निर्देश

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीद में गड़बड़ियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है. इस गंभीर लापरवाही के कारण, खरीद केंद्र के प्रभारी को उनके सभी कामों से सस्पेंड कर दिया गया है, और डिपार्टमेंटल जांच के आदेश दिए गए हैं.
Raipur News: छत्तीसगढ़ सरकार धान की खरीद और स्टोरेज में होने वाली गड़बड़ियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने साफ कर दिया है कि धान खरीद सिस्टम के किसी भी लेवल पर किसी भी तरह की गड़बड़ी, लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसी सिलसिले में बेमेतरा जिले के सरदा-लेंजवारा धान खरीद केंद्र में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है.
दरअसल, अभी धान खरीद का सीज़न चल रहा है. इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार खरीफ मार्केटिंग साल 2024-25 के दौरान धान खरीद और स्टोरेज सिस्टम को मज़बूत करने के लिए बहुत सख्त कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कर दिया है कि किसानों के हितों की रक्षा और एक पारदर्शी सिस्टम में रुकावट डालने वाली किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खासकर तब जब बड़ी मात्रा में धान गायब हो गया है.
धान खरीदी में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई
बता दें कि 2024-25 सीज़न के दौरान इस सेंटर पर कुल 12,72,389.56 क्विंटल धान स्टोर किया गया था. हालांकि जब बेमेतरा कलेक्टर के निर्देश पर बनी एक जॉइंट जांच टीम ने फिजिकल वेरिफिकेशन और क्वालिटी चेक किया तो 53,639.22 क्विंटल धान की कमी पाई गई. जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संग्रहण केंद्र प्रभारी नितीश पाठक को सस्पेंड कर दिया और उन्हें उनके सभी कामों से हटा दिया. उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.
सीएम साय ने दिए सख्त निर्देश
सरकार न स्पष्ट किया है कि धान की खरीद और स्टोरेज के किसी भी स्टेज पर किसी भी तरह की गड़बड़ी, लापरवाही या गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने एक पारदर्शी धान खरीद सिस्टम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. गड़बड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी लेवल पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
