भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की जमानत रहेगी बरकरार या होगी खारिज? अब 2 सप्ताह बाद होगा फैसला

Chaitanya Baghel Bail: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत के खिलाफ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टल गई है. कथित शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब यह सुनवाई टल गई है. इस मामले की अगली सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी. यानी अब दो सप्ताह बाद ही यह तय होगा कि चैतन्य बघेल की जमानत बरकरार रखी जाए या खारिज की जाए.

पिछले महीने चैतन्य बघेल को मिली थी जमानत

मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने से जुड़ा है, जिसमें चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले के दो अलग-अलग मामलों में पिछले महीने जमानत दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि फिलहाल मामले की सुनवाई दो हफ्ते के लिए स्थगित की जा रही है. सीजेआई ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस दौरान मामले से संबंधित कोई नया घटनाक्रम या महत्वपूर्ण प्रगति होती है, तो राज्य सरकार उसे रिकॉर्ड पर रख सकती है.

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) और एंटी-करप्शन ब्यूरो/इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ACB/EOW) के दोनों मामलों में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जनवरी में चैतन्य बघेल को जमानत दी थी. चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी. इसके बाद से चैतन्य बघेल जमानत पर जेल से बाहर हैं.

168 दिन बाद जेल से रिहा हुए थे चैतन्य

शराब घोटाला मामले चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद 3 जनवरी 2026 को वो रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हुए थे. इससे पहले 168 दिन तक जेल में रहे. उनकी रिहाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद गाड़ी चलाकर बेटे को लेने जेल पहुंचे थे और जेल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं-समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी. चैतन्य के बाहर आने के बाद ढोल-नगाड़ों के साथ नारेबाजी हुई, मिठाइयां बांटी गईं और पटाखे फोड़े गए.

2019 से 2022 के बीच हुआ घोटाला

बता दें कि ईडी ने विशेष अदालत में अंतिम अभियोजन शिकायत दाखिल की थी, जिसमें 59 नए लोगों को आरोपी बनाया गया. इससे कुल आरोपियों की संख्या 81 हो गई. जांच के अनुसार, यह घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी. ईडी का अनुमान है कि इस अवैध धंधे से करीब तीन हजार करोड़ रुपए की गैरकानूनी कमाई हुई, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचा. ईडी के अनुसार, इस घोटाले की जांच में एक संगठित सिंडिकेट का पता चला, जिसमें नौकरशाह, राजनीतिक नेता और निजी कारोबारी शामिल थे. सिंडिकेट ने शराब की नीति को कमजोर करके अवैध तरीकों से पैसा कमाया. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)