सरेंडर नक्सलियों ने देखी विधानसभा की कार्यवाही, झीरम हमले का मास्टरमाइंड चैतू भी पहुंचा

Chhattisgarh Assembly Budget Session: छत्तीसगढ़ में 120 सरेंडर नक्सलियों ने विधानसभा की कार्यवाही देखी है. जिनमें झीरम हमले का मास्टरमाइंड चैतू भी शामिल था. जिसने पिछले दिनों सुरक्षाबलों और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था. इसके अलावा 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली रहे रूपेश ने भी विधानसभा की कार्यवाही देखी है. उसने तीन महीने पहले ही जगदलपुर में सरेंडर किया था. सभी 120 सरेंडर नक्सलियों को रायपुर लगाया गया था. जिसके बाद उन्हें नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन लाया गया और यहां उन्होंने बजट सत्र की कार्यवाही देखी.

विजय शर्मा के घर भी पहुंचे थे

इससे पहले गुरुवार के दिन सभी नक्सली रायपुर पहुंचे थे. जिन्हें सबसे पहले डिप्टी सीएम विजय शर्मा के निवास पर लाया गया था. जहां उनके लिए डिनर रखा गया था. खास बात यह है कि सभी सरेंडर नक्सलियों का रेड कार्पेट बिछाकर और फूलों से स्वागत किया गया था. सभी ने यहां डिनर किया और उसके बाद उन्हें रायपुर में रोका गया था. जबकि आज सुबह सभी को नवा रायपुर स्थित विधानसभा भवन लाया गया. कार्यवाही देखने को अलावा सभी सरेंडर नक्सलियों को विधानसभा भवन का भ्रमण भी कराया गया और उन्हें सदन में चलने वाली कार्यवाही की जानकारी भी दी गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंसा का रास्ता छोड़िए: सीएम साय

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा 'हमने सरकार में आने के साथ ही यहां की जो बड़ी समस्या थी उस दृष्टि में अच्छी पुनर्वास नीति लेकर आए और माओवादियों से आह्वान भी किया कि आप हिंसा का रास्ता छोड़िए, गोलीबारी का रास्ता छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए. इसके अच्छे परिणाम निकले और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ढाई हजार से ज्यादा माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है. हम उनसे मिलेंगे और उनके अच्छे भविष्य के लिए सरकार चिंता करेगी."

छत्तीसगढ़ में सरेंडर कर रहे नक्सली

छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है. ऐसे में सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सरकार की तरफ से चलाई जा रही पुर्नवास योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों के मुख्यधारा में वापस लाने के लिए शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. ऐसे में सरेंडर करने वाले नक्सलियों को विधानसभा की कार्यवाही दिखाना उसी का हिस्सा माना जा रहा है. जहां सभी रायपुर लाया गया था. माना जा रहा है कि इन नक्सलियों को रायपुर में और भी कई स्थानों पर घुमाया जा सकता है.

बता दें कि अब बस्तर में 200 से भी कम नक्सली बचे हुए हैं. जबकि यहां लगातार नक्सलियों का सरेंडर जारी है. इसके अलावा सुरक्षाबलों और पुलिस की तरफ से भी लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं. जिसमें अब तक बड़ी संख्या में एनकाउंटर में नक्सलियों को ढेर भी किया गया है.

ये भी पढ़ेंः CG में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक-कार की टक्कर में 4 की मौत, गैस कटर से काटनी पड़ी गाड़ी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!