Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3124446
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

सरेंडर नक्सलियों ने देखी विधानसभा की कार्यवाही, झीरम हमले का मास्टरमाइंड चैतू भी पहुंचा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने विधानसभा की कार्यवाही देखी है. इन नक्सलियों में झीरम हमले का मास्टरमाइंड चैतू भी शामिल था, जो विधानसभा की कार्यवाही देखने पहुंचा था.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 27, 2026, 02:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में सरेंडर नक्सलियों ने देखी विधानसभा की कार्यवाही
छत्तीसगढ़ में सरेंडर नक्सलियों ने देखी विधानसभा की कार्यवाही

Chhattisgarh Assembly Budget Session: छत्तीसगढ़ में 120 सरेंडर नक्सलियों ने विधानसभा की कार्यवाही देखी है. जिनमें झीरम हमले का मास्टरमाइंड चैतू भी शामिल था. जिसने पिछले दिनों सुरक्षाबलों और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था. इसके अलावा 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली रहे रूपेश ने भी विधानसभा की कार्यवाही देखी है. उसने तीन महीने पहले ही जगदलपुर में सरेंडर किया था. सभी 120 सरेंडर नक्सलियों को रायपुर लगाया गया था. जिसके बाद उन्हें नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन लाया गया और यहां उन्होंने बजट सत्र की कार्यवाही देखी.

विजय शर्मा के घर भी पहुंचे थे

इससे पहले गुरुवार के दिन सभी नक्सली रायपुर पहुंचे थे. जिन्हें सबसे पहले डिप्टी सीएम विजय शर्मा के निवास पर लाया गया था. जहां उनके लिए डिनर रखा गया था. खास बात यह है कि सभी सरेंडर नक्सलियों का  रेड कार्पेट बिछाकर और फूलों से स्वागत किया गया था. सभी ने यहां डिनर किया और उसके बाद उन्हें रायपुर में रोका गया था. जबकि आज सुबह सभी को नवा रायपुर स्थित विधानसभा भवन लाया गया. कार्यवाही देखने को अलावा सभी सरेंडर नक्सलियों को विधानसभा भवन का भ्रमण भी कराया गया और उन्हें सदन में चलने वाली कार्यवाही की जानकारी भी दी गई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

हिंसा का रास्ता छोड़िए: सीएम साय 

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा 'हमने सरकार में आने के साथ ही यहां की जो बड़ी समस्या थी उस दृष्टि में अच्छी पुनर्वास नीति लेकर आए और माओवादियों से आह्वान भी किया कि आप हिंसा का रास्ता छोड़िए, गोलीबारी का रास्ता छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए. इसके अच्छे परिणाम निकले और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ढाई हजार से ज्यादा माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है. हम उनसे मिलेंगे और उनके अच्छे भविष्य के लिए सरकार चिंता करेगी."

छत्तीसगढ़ में सरेंडर कर रहे नक्सली 

छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है. ऐसे में सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सरकार की तरफ से चलाई जा रही पुर्नवास योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों के मुख्यधारा में वापस लाने के लिए शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. ऐसे में सरेंडर करने वाले नक्सलियों को विधानसभा की कार्यवाही दिखाना उसी का हिस्सा माना जा रहा है. जहां सभी रायपुर लाया गया था. माना जा रहा है कि इन नक्सलियों को रायपुर में और भी कई स्थानों पर घुमाया जा सकता है. 

बता दें कि अब बस्तर में 200 से भी कम नक्सली बचे हुए हैं. जबकि यहां लगातार नक्सलियों का सरेंडर जारी है. इसके अलावा सुरक्षाबलों और पुलिस की तरफ से भी लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं. जिसमें अब तक बड़ी संख्या में एनकाउंटर में नक्सलियों को ढेर भी किया गया है. 

ये भी पढ़ेंः CG में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक-कार की टक्कर में 4 की मौत, गैस कटर से काटनी पड़ी गाड़ी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh news

Trending news

mp news
कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का अनोखा प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर लगाया शीर्षासन
South East Central Railway zone
होली पर मिलेगी कंफर्म टिकट! SECR जोन से चलेंगी 70 स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल
mp news
नर्सरी में गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ाया फॉरेस्ट गार्ड, युवकों ने पीटा, फिर कराया डांस
mp news
छतरपुर में शिक्षा के मंदिर में कलंक, स्कूल के शिक्षक पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप
weather update
पारा 35 के पार, फरवरी में क्यों पड़ने लगी अप्रैल जैसी गर्मी? एक्सपर्ट्स ने बताई वजह
mp news
पुलिस पर लगाया था आरोप, 'बेगम' निकली कातिल...भय्यू लाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा
mp news
ससुराल से पत्नी नहीं लौटी तो कलेक्ट्रेट पहुंचा पति, 'साहब' नहीं मिले तो पोल पर चढ़ा
ashoknagar news
अशोकनगर जिला अस्पताल में चूहों का तांडव, मरीजों के सिर से पैर तक मचाई खलबली
indore news
इंदौर में गैस रिसाव से हड़कंप, 5 लोगों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती
Ambikapur News
अंबिकापुर में बिजली विवाद को लेकर भारी हंगामा, जी मीडिया संवाददाता के साथ बदसलूकी