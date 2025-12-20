Advertisement
स्मार्ट होगी छत्तीसगढ़ की शिक्षा, अब रजिस्टर की जगह ऐप पर लगेगी क्लास की हाजिरी, आदेश जारी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के 26 जिलों में शिक्षकों और छात्रों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है. मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब रोज़ाना अटेंडेंस 'विद्या समीक्षा केंद्र' मोबाइल ऐप के ज़रिए रिकॉर्ड की जाएगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 20, 2025, 10:08 AM IST
Raipur News: छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और छात्रों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है. इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं. अटेंडेंस विद्या समीक्षा केंद्र मोबाइल ऐप के ज़रिए रिकॉर्ड की जाएगी. सात जिलों में सफल ट्रायल के बाद अब इस सिस्टम को राज्य के सभी 26 जिलों में लागू कर दिया गया है. विद्या समीक्षा केंद्र द्वारा अटेंडेंस की रेगुलर समीक्षा भी की जाएगी.

अब ऑनलाइन लगेगी शिक्षकों और विद्यार्थियों की हाजिरी
दरअसल, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य की स्कूल शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल सुधार लागू किया है. स्कूल शिक्षा विभाग ने अब शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन अटेंडेंस रिकॉर्ड करना अनिवार्य कर दिया है. विभाग ने इस मामले में राज्य के सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को औपचारिक आदेश जारी किए हैं.

विद्या समीक्षा केंद्र से होगी नियमित मॉनिटरिंग
यह नया सिस्टम 'विद्या समीक्षा केंद्र' (VSK) के ज़रिए चलाया जाएगा. डिपार्टमेंट ने तीन खास पॉइंट्स में गाइडलाइंस जारी की हैं और प्ले स्टोर का लिंक भी शेयर किया है ताकि टीचर आसानी से ऐप डाउनलोड करके डिजिटल अटेंडेंस रिकॉर्ड कर सकें. यह प्रोजेक्ट शुरू में राज्य के 7 जिलों में पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया था, और वहां इसकी टेक्निकल सफलता के बाद अब इसे 26 जिलों में बढ़ा दिया गया है.

स्मार्ट होगी छत्तीसगढ़ की शिक्षा
इस पहल का मुख्य मकसद स्कूलों में टीचरों की रेगुलरिटी पक्का करना और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का सही डेटा हासिल करना है. विद्या समीक्षा केंद्र (एजुकेशन रिव्यू सेंटर) रेगुलर रूप से डेटा का रिव्यू करेगा, जिससे बिना बताए छुट्टी पर रहने वाले टीचरों और स्कूल छोड़ने वाले स्टूडेंट्स की तुरंत पहचान हो सकेगी. यह सिस्टम मैनुअल रजिस्टर से जुड़ी गलतियों को खत्म करेगा और अधिकारियों को एक बटन क्लिक करने पर पूरे जिले की रिपोर्ट देगा.

