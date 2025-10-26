Advertisement
रायपुर में बवाल, VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ी गई, क्रांति सेना ने किया प्रदर्शन

Chhattisgarh News: राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक पर स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को एक अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ दिया है. इस बड़ी तोड़फोड़ की घटना के सामने आने के बाद बवाल मच गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 26, 2025, 02:03 PM IST
Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के VIP चौक पर लगी छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को अज्ञात व्यक्ति द्वारा तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है. यह घटना तेलीबांधा थाना इलाके में हुई, जिससे राजधानी में हड़कंप मच गया. मूर्ति टूटने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सदस्य VIP चौक पर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, जिससे चौक पर तनाव का माहौल बन गया.

यह भी पढ़ें: PM मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा बदला, अब सिर्फ 1 दिन के लिए ही रायपुर आएंगे, इन 5 कार्यक्रमों में होंगे शामिल

 

दरअसल,  VIP चौक पर स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को अज्ञात व्यक्ति द्वारा तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया. इस घटना से पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश फैल गया. मूर्ति टूटने की खबर मिलते ही तेलीबांधा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, साथ ही नगर निगम अधिकारी भी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की. घटना की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी.

CM बोले- किसी को बख्शा नहीं जाएगा
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और नगर निगम के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस मामले पर बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि अगर शिकायत की गई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

छत्तीसगढ़ हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

