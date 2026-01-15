रायपुर में होने वाले भारत-न्यूजीलैंड मैच का ऐसा रहेगा टिकट प्राइस, 800 सबसे सस्ता रेट

India vs New Zealand Match: रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले टी-20 मुकाबले के टिकट की दरें तय हो गई है. छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से पीसी करके इसकी जानकारी दी गई है.
Raipur Ind vs NZ Tickets: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले टी-20 मैच के टिकट की दरें फाइनल हो गई हैं. छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से पीसी करके इसी जानकारी दी गई है. जहां सबसे सस्ता टिकट स्टूडेंट के लिए दिया जाएगा, वहीं एक व्यक्ति चार टिकट ले सकेगा. इससे ज्यादा टिकट नहीं मिलेंगे. सबसे महंगा टिकट 25000 रुपए होगा, जबकि सस्ता टिकट 2000 रुपए का होगा. टिकट ऑनलाइन मिलना शुरू होगा. रायपुर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मुकाबले का लंबे समय से इंतजार था, जो अब खत्म होने वाला है.
रायपुर में होगा मुकाबला
रायपुर में 23 जनवरी के दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 मैच खेला जाना है, जिसके लिए क्रिकेट स्टेडियम में सभी तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस मैच के लिए रायपुर के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह बना हुआ है. जबकि कुछ नियम भी बना दिए गए हैं. ऑनलाइन टिकट 15 जनवरी से मिलेंगे, जबकि ऑफलाइन टिकट 19 जनवरी से स्टेडियम से मिलेंगे. जिसके लिए क्रिक्रेट प्रेमियों को स्टेडियम जाना होगा.
ऐसे रहेगा टिकट प्राइस
टिकट की खरीदी 15 जनवरी से शुरू होगी
ऑनलाइन टिकट की खरीदी ticketgenie.in पर 15 जनवरी आज रात 7 बजकर 30 मिनट से शुरू होगी, एक व्यक्ति चार टिकट खरीद सकता है. वहीं मैदान के अंदर फूड आइटम बेचने के वालों के लिए भी नियम बनाए गए हैं. मैदान के अंदर जो लोग फ़ूड बेचते है उन्हें अपने कर्मचारियों की टी-शर्ट पर खाने का रेट लिखना अनिवार्य होगा, जबकि स्टेडियम में फूड मेन्यू और उसका प्राइस भी लिखा जाएगा. क्योंकि पिछली बार रेट को लेकर विवाद हुआ था, ऐसे में टिकट के प्राइस के साथ-साथ इस बार खाने का रेट भी तय करके लाना होगा और उसे बेचने वाले को बताना है. यानि रेट की पारदर्शिता होनी चाहिए.
