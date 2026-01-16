Advertisement
10 मिनट में बिके रायपुर भारत-न्यूजीलैंड टी-20 मैच के टिकट, आज से स्टेडियम में खुलेंगे काउंटर

Raipur Ind vs NZ T-20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर में होने वाले टी-20 मुकाबले के टिकट महज 10 मिनट में बिक गए. जबकि आज से स्टेडियम में काउंटर खुलेंगे. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 16, 2026, 07:02 AM IST
रायपुर मैच के ऑनलाइन टिकट बिके
रायपुर मैच के ऑनलाइन टिकट बिके

Ind vs Nz Raipur Tickets Price: भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम में 23 जनवरी को खेला जाएगा. इस मुकाबले के सभी ऑनलाइन टिकट महज 10 मिनट के अंदर बिक गए. बताया जा रहा है कि ऑनलाइन प्रक्रिया में जितने टिकट थे, सभी गुरुवार को साइड ओपन होते ही बिक गए थे. 2 हजार वाले टिकट 10 मिनट में ही पूरे बिक गए थे, जबकि आज यानि शुक्रवार को रायपुर स्टेडियम में काउंटर खोला जाएगा, जहां टिकट मिलेंगे. छात्रों को काउंटर पर टिकट महज 800 रुपए में मिलेगा. 

सब टिकट पहले दिन बिकी 

भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मुकाबले का क्रेज रायपुर में ऐसा दिख रहा है कि सभी ऑनलाइन टिकट पहले दिन ही बिक गए. 7 बजे वेबसाइड खोली गई थी, जहां 7 बजकर 10 मिनट पर 2000 वाले सभी टिकट बिक चुके थे. जबकि 8 बजकर 30 मिनट तक सभी टिकट बिक गए हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ की तरफ से ऑनलाइन टिकटों की जानकारी साफ कर दी गई थी. हालांकि छात्रों को मुकाबले का टिकट 800 रुपए में दिया जाएगा, इसके लिए आज से काउंटर खोला जाएगा. स्टूडेंट अपने स्कूल-कॉलेज के आईकार्ड से केवल एक ही टिकट खरीद सकते हैं. ऑनलाइन टिकट ticketgenie.in पर बिके हैं. 

बताया जा रहा है कि इस बार 8000 टिकट बीसीसीआई कोटे के लिए पहले ही रिजर्व कर ली गई थी. इसके अलावा कोई दूसरा फेज नहीं रखा गया है. यानि मुकाबले के लिए स्टेडियम खचाखच भरा नजर आएगा. मैच के लिए क्रिकेट फैंस में भी उत्साह दिख रहा है, क्योंकि रायपुर में फिर से अंतरराष्ट्रीय मुकाबला हो रहा है. ऐसे में फैंस फिलहाल उत्साह में है. 

22 जनवरी को रायपुर आएंगी टीम इंडिया 

न्यूजीलैंड से मुकाबले के लिए भारतीय और न्यूजीलैंड की टीम 22 जनवरी को रायपुर आएगी, इसके बाद खिलाड़ियों को प्रैक्टिस सेशन भी उसी दिन शुरू होगा. जबकि 23 जनवरी को भी स्डेडियम में प्रैक्टिस सेशन चलेगा.

