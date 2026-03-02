हर 1.5 km पर पुलिस पेट्रोलिंग, गली-मोहल्लों तक पैनी नजर, रायपुर में होली को लेकर हाई अलर्ट

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने होली को शांति और सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए हैं. शहर के अलग-अलग इलाकों पर नज़र रखने के लिए करीब 700 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. किसी भी इमरजेंसी में तुरंत एक्शन लेने के लिए हर 1.5 km पर पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियां तैनात रहेंगी, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके. इसके अलावा शहर के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, जो हर पल कंट्रोल रूम को जानकारी भेजेंगे.

रायपुर में 700 पुलिस बल रहेंगे तैनात

प्रशासन ने पूरे शहर में 700 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया है. सुरक्षा के उपाय तीन लेवल पर किए जा रहे हैं: पहला, पुलिस पेट्रोल गाड़ियां हर 1.5 किलोमीटर पर सड़कों पर पेट्रोलिंग करेंगी. दूसरा, आस-पड़ोस और अंदर की सड़कों पर बाइक पेट्रोलिंग का इंतज़ाम किया गया है. तीसरा, संदिग्ध गतिविधियों और दंगाइयों की पहचान के लिए ड्रोन कैमरों से हवाई निगरानी की जाएगी.

गली मोहल्ले में बाइक पेट्रोलिंग टीम करेगी गस्त

गली-मोहल्लों में विशेष बाइक पेट्रोलिंग टीम गश्त करेगी, जिससे संकरी सड़कों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. पूरे शहर पर ड्रोन कैमरों से नज़र रखी जाएगी. किसी भी गड़बड़ी, लड़ाई या झगड़े की जानकारी मिलने पर क्विक रिस्पॉन्स टीम मौके पर पहुंचकर एक्शन लेगी.

DCP-ACP थाना प्रभारियों के साथ करेंगे पेट्रोलिंग

शहर के 50 बड़े चौराहों पर फिक्स्ड चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की खास तौर पर चेकिंग की जाएगी. इसके अलावा सभी DCP और ACP खुद थाना इंचार्ज के साथ सड़कों पर पेट्रोलिंग करेंगे ताकि सिक्योरिटी पक्की हो सके. किसी भी तरह के झगड़े या दंगे को कंट्रोल करने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) को अलर्ट पर रखा गया है. पुलिस का मकसद यह पक्का करना है कि आम लोग बिना किसी डर के और मिलजुलकर त्योहार मना सकें.

होलिका दहन आज

बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज होलिका दहन है. रायपुर में 100 से ज़्यादा जगहों पर होलिका जलाई जाएगी. होलिका दहन के लिए पूरे शहर में चौराहों पर खास तैयारियां की गई हैं. आज देर शाम से होलिका दहन शुरू हो जाएगा.