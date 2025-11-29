Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

आज DGP-IG कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे PM मोदी, ऐसा रहेगा रायपुर में दिनभर का कार्यक्रम

Chhattisgarh News: डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है. इस कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे. पहले दिन की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की थी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:12 AM IST
DGP IG Conference: रायपुर में आयोजित DGP-IG कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे. पहले दिन की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी. आज पीएम देशभर के DGP और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापक समीक्षा करेंगे. सम्मेलन में विकसित भारत-सुरक्षित भारत की रणनीति पर चर्चा होगी. महिला सुरक्षा, टेक्नोलॉजी आधारित पुलिसिंग, काउंटर टेररिज्म, साइबर खतरों और विदेश भागे अपराधियों को पकड़ने की कार्ययोजना पर भी विचार किया जाएगा. पीएम और गृह मंत्री मिलकर देश की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए मार्गदर्शन देंगे.

यह भी पढ़ें: Amit Shah Chhattisgarh Visit: PM-शाह की आमद से रायपुर हाई-अलर्ट, DGP–IG कॉन्फ्रेंस में पहली बार SP के लिए सीटें, भारी वाहनों की एंट्री बैन

 

दरअसल, रायपुर में हो रही DGP-IG कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है, जिसे सिक्योरिटी एजेंसियों और टॉप पुलिस अधिकारियों के लिए बहुत अहम माना जा रहा है. पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने सत्र की शुरुआत करते हुए देश की समग्र सुरक्षा चुनौतियों और भविष्य की जरूरतों पर चर्चा की. वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इवेंट में शामिल होंगे. इस दौरान  राष्ट्रीय सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और महिला सुरक्षा, व्यापक जन आंदोलन, काउंटर टेररिज्म और देश से भागे अपराधियो को पकड़ने को लेकर चर्चा होगी.

DGP IG कॉन्फ्रेंस में आज क्या-क्या होगा
सम्मेलन में विकसित भारत–सुरक्षित भारत के मंत्र पर आधारित विस्तृत रणनीति तैयार की जाएगी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म, साइबर क्राइम, सीमा सुरक्षा और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन पुलिसिंग जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से विचार होगा। महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर भी नए उपाय सुझाए जाएंगे। इसके अलावा विदेशी धरती पर भागे अपराधियों को पकड़ने, अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और खुफिया तंत्र मजबूत करने को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है.

रायपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी
आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए PM नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच गए हैं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उनका स्वागत किया. सीएम के साथ एयरपोर्ट पर गवर्नर रामेन डेका, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरुण साव, रामविचार नेताम, श्याम बिहारी जायसवाल, किरण सिंह देव, राजेश मूणत और पुरंदर मिश्रा समेत कई नेता मौजूद रहे.

आज DGP-IG कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे PM मोदी,ऐसा रहेगा रायपुर में दिनभर का कार्यक्रम
