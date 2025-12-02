Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3025762
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

रायपुर में भारत-साउथ अफ्रीका वनडे मैच, देखने आ रहे हैं तो समझ लें ट्रैफिक प्लान, इन रास्तों का करें इस्तेमाल

IND vs SA Match in Raipur: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में 3 दिसंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला जाएगा. इसके लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 02, 2025, 06:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रायपुर में भारत-साउथ अफ्रीका वनडे मैच, देखने आ रहे हैं तो समझ लें ट्रैफिक प्लान, इन रास्तों का करें इस्तेमाल

IND vs SA Match in Raipur: 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारत-साउथ अफ्रीका वनडे मैच के लिए पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था की है. शहर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई, महासमुंद, धमतरी सहित सभी दिशाओं से आने वाले दर्शकों के लिए अलग-अलग रूट और पार्किंग तय की गई है. भारी वाहनों का नया रायपुर में दोपहर 12 से रात 1 बजे तक प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. स्टेडियम परिसर में शराब, सिगरेट, गुटखा, कांच, बैग, कैमरा, स्प्रे, धारदार वस्तुएं और कई अन्य सामान बैन हैं. हजारों दर्शकों की उम्मीद के बीच पुलिस ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए विशेष प्लान लागू किया है.

इन रास्तों का करें इस्तेमाल
रायपुर शहर से होकर क्रिकेट स्टेडियम पहुंचने के लिए तेलीबांधा थाना तिराहा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53, सेरीखेड़ी ओवरब्रिज, नया रायपुर रोड, चीचा स्टेडियम तिराहा, साईं हॉस्पिटल रोड होते हुए साईं हॉस्पिटल पार्किंग एवं सेंध तालाब पार्किंग में वाहन पार्क कर पैदल स्टेडियम पहुंचना होगा.

बिलासपुर की ओर से स्टेडियम के लिए व्यवस्था
बिलासपुर की ओर से क्रिकेट स्टेडियम आने वाले दर्शक बिलासपुर-रायपुर मार्ग से धनेली नाला से रिंग रोड क्रमांक 03, विधानसभा चौक, राजू ढाबा रिंग रोड क्रमांक 03 जंक्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 से मंदिर हसौद, नवागांव से स्टेडियम टर्निंग होते हुए स्टेडियम के पूर्व दिशा में स्थित परसदा पार्किंग एवं कोसा पार्किंग में अपने वाहन पार्क करेंगे एवं पैदल स्टेडियम पहुंचेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

बलौदाबाजार-खरोरा की के लिए मार्ग व्यवस्था
बलौदा बाजार-खरोरा मार्ग से स्टेडियम आने वाले दर्शक विधानसभा ओवरब्रिज चौक से बलौदा बाजार-रायपुर मार्ग पर रिंग रोड क्रमांक 03, विधानसभा चौक, राजू ढाबा रिंग रोड क्रमांक 03 जंक्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 से मंदिर हसौद, नवागांव, स्टेडियम टर्निंग होते हुए पैदल स्टेडियम पहुंचेंगे तथा स्टेडियम के पूर्व दिशा में स्थित परसदा पार्किंग एवं कोसा पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे.

जगदलपुर-धमतरी के लिए मार्ग व्यवस्था
धमतरी-जगदलपुर की ओर से आने वाले दर्शक साईं हॉस्पिटल पार्किंग और सेंध तालाब पार्किंग में अपने वाहन पार्क करने के बाद अभनपुर, केंद्री, उपरवारा, मंत्रालय (डीडीयू) चौक, कोटराभट्टा चौक, सेंध तालाब होते हुए पैदल स्टेडियम पहुंचेंगे.

दुर्ग-भिलाई के लिए मार्ग व्यवस्था
दुर्ग-भिलाई की ओर से आने वाले दर्शक सत्यसाईं हॉस्पिटल पार्किंग एवं सेंध तालाब पार्किंग में अपने वाहन पार्क करने के पश्चात रिंग रोड 01 से टाटीबंध, पचपेढ़ीनाका, तेलीबांधा थाना तिराहा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53, सेरीखेड़ी ओवरब्रिज, नया रायपुर रोड, स्टेडियम तिराहा, साईं हॉस्पिटल रोड होते हुए पैदल स्टेडियम पहुंचेंगे.

महासमुंद-सरायपाली के लिए मार्ग व्यवस्था
महासमुंद सरायपाली से आने वाले दर्शक आरंग से सीधे स्टेडियम की ओर मुड़कर, स्टेडियम के पूर्व दिशा में स्थित परसदा पार्किंग और कोसा पार्किंग में अपनी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं और पैदल स्टेडियम पहुंच सकते हैं.

पासधारी वाहनों के लिए मार्ग एवं पार्किंग-
जिन वाहनों को पार्किंग पास A,B,C,D, E,F,G  जारी किया गया है वे सेरीखेड़ी ओवर ब्रिज, नया रायपुर एंट्री रोड, स्टेडियम टर्निंग, डॉ. खूबचंद बघेल चौक, कयाबांधा चौक (सेक्टर 15/21), कोतरभांठा चौक (सेक्टर-17/20), ग्राम सेंध सेक्टर-04/10 होते हुए स्टेडियम पार्किंग ए, बी, सी, डी, ई एफ जी में अपना वाहन पार्क कर सकेंगे.

ये वाहन पूर्णत प्रतिबंधित
सुरक्षा के मद्देनज़र, 3 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से रात 1 बजे तक नया रायपुर के सभी प्रवेश मार्गों पर मध्यम/भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही, स्टेडियम में प्रवेश के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं: शराब, बीड़ी-सिगरेट, गुटका, तंबाकू, ज्वलनशील पदार्थ, बॉटल, खाद्य सामग्री (बच्चों के खाद्य को छोड़कर), लैपटॉप, नुकीली वस्तुएं (चाकू, कैंची), और कई अन्य सामान पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे.

TAGS

chhattisgarh newsraipur news

Trending news

chhattisgarh news
रायपुर में भारत-साउथ अफ्रीका वनडे मैच, देखने आ रहे हैं तो समझ लें ट्रैफिक प्लान
Singrauli murder case
खून का रिश्ता शर्मसार! सिंगरौली में भाई ही निकला भाई का कातिल, पुलिस ने किए खुलासे
ujjain news
उज्जैन में संत राजनीति का उलटफेर, स्थानीय आखड़ा परिषद भंग; जानिए कौन संभालेगा कमान
khandwa news
ओंकारेश्वर के नर्मदा घाट क्यों हैं असुरक्षित? 2028 सिंहस्थ से पहले बन रहे 8 नए घाट
gwalior news
पुलिस ने छोड़ी उम्मीद! लापता मासूम की तलाश अब 'भगवान भरोसे', कसम दिलाकर...
tiger reserve
आज से MP के सभी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में नाइट सफारी बंद, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
Prahlad Patel
श्रमिक भी AI से बनीं रील्स और वीडियोज से जान पाएंगे हक की बात, MPBOCW की सार्थक पहल
bhind news
भिंड में पेशाब करने से रोका तो चला दी गोली, अस्पताल जाने से पहले युवक ने तोड़ा दम...
satna news
7 फेरों से ठीक पहले 'प्रेमिका' की एंट्री, दुल्हन के सामने खोल दी दूल्हे की 'कुंडली'
jabalpur news
पालक, मेथी, गोभी खाने वाले सावधान! जबलपुर में फूड सेफ्टी विभाग का एक्शन