Raipur Traffic Plan: 15 अगस्त को रायपुर में रहेगा जाम का झाम! पुलिस ने जारी किया रूट-पार्किंग प्लान, यहां देखें पूरी डिटेल

Raipur police traffic advisory 15 august: स्वतंत्रता दिवस को लेकर रायपुर पुलिस ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. अगर आप रायपुर या उसके आसपास रहते हैं, तो घर से निकलने से पहले यह खबर जरुर पढ़ लें. वरना आप जाम के झाम में उलझ सकते हैं.
Raipur Independence Day route map: देशभर में 79वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. इसको लेकर पुलिस-प्रशासन से लेकर आम आदमी तक हर कोई तैयारी में जुटा हुआ है. स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले परेड को लेकर रायपुर पुलिस ने 15 अगस्त के दिन रूट एंड पार्किंग प्लान जारी किया है. अगर आप राजधानी रायपुर या इसके आसपास रहते हैं तो घर से निकलने से पहले यह खबर जरुरी पढ़ लें. वरना आपको परेशान होना पड़ सकता है. क्योंकि, पुलिस द्वारा जारी ट्रैफिक डायवर्ट प्लान को फॉलो ही करना पड़ेगा.
दरअसल, कल यानी स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराएंगे. इस दौरान प्रदेशभर के तमाम VVIP, अधिकारी और शहर के कई स्कूलों के छात्र-छात्राएं और आम आदमी बड़ी संख्या में शामिल होंगे. भीड़ को देखते हुए रायपुर पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान बनाया है. साथ ही पुलिस ने परेड ग्राउंट में आने वाले अतिथियों के लिए एंट्री गेट और पार्किंग व्यवस्था तय कर दी है. इसके साथ ही कुछ रास्तों को डायवर्ट भी किया गया है.
जानिए कहां होगी कार पार्किंग
जिन आमंत्रित अतिथियों को लाल वाहन पास की अनुमति होगी. वे अपने वाहन से PWD चौक- छत्तीसगढ़ कॉलेज चौक- कुन्दन पैलेस- PWD कॉलोनी होते हुए एम.टी. वर्क्स शॉप गेट से एंट्री कर वायरलेस आफिस के सामने से होकर मंच के पीछे स्थित VIP पार्किंग में अपना वाहन खड़ा कर सकेंगे. वहीं, बिना पास वाले वाहनों के लिए सेन्ट पॉल स्कूल ग्राउंड में पार्किंग बनाई गई है. जहां अपनी गाड़िय़ों को पार्क करके पैदल पुलिस लाइन में एंट्री कर सकेंगे.
परेड ग्राउंड में छात्र/छात्राओं और अन्य संस्थाओं के प्रतिभागियों को लेकर आने वाली बसें पुलिस लाइन के पिछले वाले गेट से एंट्री करेगी. यहां छात्र-छात्राओं को उतारने के बाद परिक्रमा पथ पार्किंग विवेकानंद सरोवर में बसों को पार्क किया जाएगा. वहीं, सिद्वार्थ चौक/पुरानी बस्ती की ओर आने वाले बिना पास धारी वाहन परिक्रमा पथ पार्किंग विवेकानंद सरोवर में अपना वाहन पार्क कर सकेंगे. इसके बाद वे यहां से उतरकर पुलिस लाइन धमतरी गेट से पैदल परेड ग्राउंड में एंट्री करेंगे.
इन रास्तों को किया गया डायवर्ट
रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम खत्म होने तक पेंशन बाड़ा चौक, PWD चौक और महिला थाना चौक से पुलिस लाइन की ओर जाने वाली रोड पर डायवर्ट रहेगी. यहां से सिर्फ परेड में शामिल होने वाले और परेड देखने वाले वाहनों को ही एंट्री दी जाएगी. इस रास्ते से आने जाने वाले वाहन कार्यक्रम खत्म होने तक वैकल्पिक मार्गों से जाएंगे. इसके साथ ही कार्यक्रम के चारों ओर रोड पर सभी प्रकार के वाहनों का पार्किंग बैन रहेगा. वहीं मीडियाकर्मियों की ओबी वैन पुलिस लाइन धमतरी गेट होकर प्रवेश करेगा.
