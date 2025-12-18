छत्तीसगढ़ में कोहरे से ट्रेनें 6 से 7 घंटे लेट, देरी से चल रही यह गाड़ियां, हमसफर एक्सप्रेस सबसे ज्यादा प्रभावित

Chhattisgarh Train Delays: कोहरे का असर सबसे ज्यादा ट्रेनों पर दिख रहा है, ट्रेनें फिलहाल सबसे ज्यादा लेट चल रही हैं. छत्तीसगढ़ में भी लंबी दूरी और स्थानीय ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी हुई है. क्योंकि राज्य में घना कोहरा छाया हुआ है. जिसके चलते लंबी दूरी की कई ट्रेनें लेट चल रही हैं. छत्तीसगढ़ में लंबी दूरी की कई ट्रेनें औसतन 6 से 7 घंटे तक लेट चल रही हैं. जबकि कई ट्रेनें 10 से 12 घंटे तक भी लेट हो रही है. मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में गुरुवार को ज्यादातर समय कोहरा रहने की संभावना जताई है. सुबह के बाद शाम को भी छत्तीसगढ़ में कोहरा रह सकता है.

हमसफर एक्सप्रेस सबसे ज्यादा लेट

संतरागाछी–हमसफर एक्सप्रेस सबसे ज्यादा लेट चल रही है. बताया जा रहा है कि यह ट्रेन 40 घंटे तक लेट हो गई है. जिसके चलते यात्री पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं. क्योंकि कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार लगातार कम हो रही है. वहीं ट्रेनों के लेट होने की वजह से रेल यातायात उत्तर भारत में पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है. ऐसे में रेलवे ने भी यात्रियों से अपील की है वह यात्रा से पहले लगातार अपनी ट्रेनों का स्टेट्स चेक करते रहे, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से खुद को बचाया जा सके. क्योंकि कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार रोक दी है.

ये ट्रेन चल रही लेट

दुरंतो एक्सप्रेस

हावड़ा–पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस

शालीमार–ओखा सुपरफास्ट

मुंबई–हावड़ा दुरंतो

संतरागाछी–हमसफर एक्सप्रेस

कोहरा बना देरी की वजह

कोहरा ट्रेनों देरी की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है. मालगाड़ियां भी लगातार देरी से चल रही हैं, जिससे यात्री ट्रेनों का प्रभावित होना भी एक कारण बन रहा है. यात्रियों ने मांग की है रेलवे से बेहतर सूचना और समयबद्धता मिलती जाए. ताकि ट्रेनों में किसी तरह की दिक्कत न हो. वहीं ट्रेनों की देरी की वजह से स्टेशनों पर भी यात्रियों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई हैं.

छत्तीसगढ़ में ठंड

छत्तीसगढ़ में फिलहाल कड़ाके की ठंड पड़ रही है. पेड्रां, अंबिकापुर समेत कई जिलों में कोहरे जमना शुरू हो गया है. छत्तीसगढ़ में ठंड का बढ़ने की वजह उत्तर की तरफ से आ रही शीतलहर मानी जा रही है. क्योंकि उत्तर की तरफ से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से कोहरे का असर सबसे ज्यादा बढ़ गया है.

